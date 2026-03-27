Fortalecen Bielorrusia y Corea del Norte alianza política

Durante el encuentro, el presidente de Bielorrusia criticó el papel de las potencias mundiales, a las que acusó de ignorar el derecho internacional.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, firmaron un tratado de amistad y cooperación durante un encuentro oficial celebrado en Pyongyang, en el marco de una visita de dos días del mandatario bielorruso.

El documento fue calificado como “fundamental” por Lukashenko, quien aseguró que la relación bilateral entra en una nueva etapa. De acuerdo con su oficina de prensa, el acuerdo busca fortalecer los vínculos políticos, económicos y estratégicos entre ambos países en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas.

¿Qué implica el nuevo tratado entre Bielorrusia y Corea del Norte?

Lukashenko reconoció que históricamente la cooperación entre ambas naciones había sido limitada, pero señaló que en la actualidad se ha intensificado de manera significativa. El mandatario subrayó que este acercamiento responde a los cambios en el escenario global y a la necesidad de reforzar alianzas entre países que consideran afines.

“Sí, no teníamos una cooperación estrecha, en gran medida por nuestra culpa. Pero me complace sinceramente señalar que la cooperación se ha intensificado ahora de manera significativa”.

El presidente bielorruso también señaló que el acuerdo busca consolidar esfuerzos conjuntos para proteger la soberanía nacional y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, en un entorno internacional que describió como inestable.

Contexto internacional y postura frente a Occidente

Durante el encuentro, Lukashenko criticó el papel de las potencias mundiales, a las que acusó de ignorar el derecho internacional. En ese contexto, defendió la necesidad de que países independientes fortalezcan sus relaciones y cooperen de forma más estrecha.

“En la realidad actual de una transformación global, cuando las potencias mundiales ignoran y violan abiertamente el derecho internacional, los países independientes necesitan cooperar de forma más estrecha”.

Por su parte, Kim Jong Un expresó su respaldo a Bielorrusia y manifestó su oposición a lo que calificó como presión ilegal por parte de Occidente. La declaración refuerza la postura de Pyongyang en el escenario internacional, donde ha buscado consolidar alianzas fuera del bloque occidental.

Relación con Rusia y la guerra en Ucrania

Bielorrusia mantiene una estrecha relación con el gobierno de Vladímir Putin y ha tenido un papel relevante en el conflicto en Ucrania. Lukashenko permitió el uso de su territorio como plataforma para la invasión iniciada en febrero de 2022, además de autorizar el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en su país.

Corea del Norte ha sido señalada por enviar miles de soldados y suministros militares para respaldar las operaciones rusas. Esta convergencia ha sido interpretada como parte de un bloque que busca contrarrestar la influencia de Estados Unidos y sus aliados.