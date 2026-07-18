Forbes publica lista de 144 multimillonarios inmigrantes en EUA

Forbes precisó que este ranking es independiente de su tradicional lista de multimillonarios y está dedicado exclusivamente a personas nacidas fuera de EUA

La revista Forbes publicó su listado "Los inmigrantes más ricos de Estados Unidos", en el que identifica a 144 multimillonarios nacidos en el extranjero que actualmente residen en el país y que, en conjunto, acumulan una fortuna estimada en 2.2 billones de dólares.

De acuerdo con Forbes, los empresarios incluidos en la clasificación provienen de 45 países, representan cerca del 15 por ciento de los multimillonarios estadounidenses y concentran aproximadamente una cuarta parte de la riqueza total de este grupo.

India lidera la lista; Elon Musk ocupa el primer lugar

India es, por segundo año consecutivo, el país con mayor representación en el listado, con 19 multimillonarios inmigrantes, seguido por otras naciones que han aportado empresarios ligados principalmente a la tecnología, las finanzas y la innovación.

La clasificación es encabezada por Elon Musk, nacido en Sudáfrica, seguido por el cofundador de Google, Serguéi Brin, originario de Rusia, y el cofundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, nacido en Taiwán.

La primera mujer mejor posicionada es Miriam Adelson, originaria de Israel, mientras que entre los primeros lugares también aparecen Peter Thiel, cofundador de PayPal, y el empresario de medios Rupert Murdoch.

Dos mexicanos figuran entre los primeros 100 lugares

América Latina también tiene presencia destacada en el listado de Forbes. El venezolano Abel Avellán ocupa la posición 41, mientras que el mexicano Pablo Legorreta aparece en el lugar 50 gracias a la fortuna que construyó como fundador de Royalty Pharma.

Otro representante mexicano es Daniel Lubetzky, ubicado en la posición 91. El empresario, fundador de KIND Snacks, consolidó su patrimonio en la industria de alimentos y actualmente también participa como inversionista en diversas compañías.

La presencia de Legorreta y Lubetzky coloca a México con dos empresarios dentro del Top 100 de los inmigrantes más ricos de Estados Unidos.

Latinoamérica mantiene presencia en la clasificación

Además de México y Venezuela, el listado incluye al boliviano Marcelo Claure, así como a los argentinos Jorge Pérez y Guillermo Rauch, quienes también forman parte de las primeras 100 posiciones.

España aparece representada por Ignacio Torras, mientras que Panamá cuenta con Alberto Nahmad, empresario dedicado a la fabricación de componentes para sistemas de aire acondicionado.

Una clasificación enfocada en empresarios nacidos fuera de EE.UU.

Forbes precisó que este ranking es independiente de su tradicional lista mundial de multimillonarios y está dedicado exclusivamente a personas nacidas fuera de Estados Unidos que actualmente residen en ese país y han construido algunas de las mayores fortunas del mundo.

La publicación destaca que, pese a sus diferentes historias y países de origen, todos los integrantes comparten un elemento en común: encontraron en Estados Unidos un entorno para desarrollar empresas que hoy tienen un impacto global.