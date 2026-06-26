Florida cierra Alligator Alcatraz tras 21 mil deportaciones

El centro migratorio Alligator Alcatraz cerró sus operaciones en Florida tras participar en casi 21 mil deportaciones, anunció el gobernador de Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el cierre de Alligator Alcatraz, un centro de detención migratoria que se convirtió en uno de los principales símbolos de la política migratoria impulsada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Durante una conferencia realizada en las instalaciones, ubicadas al oeste de Miami, el mandatario estatal informó que el centro ya no alberga personas detenidas y que quienes permanecían en el lugar fueron transferidos a la custodia federal.

De acuerdo con las autoridades, el sitio participó en la ejecución de casi 21 mil deportaciones desde su apertura en julio de 2025.

Ron DeSantis explicó que los trabajos para desmantelar las instalaciones ya se encuentran en marcha y reiteró que el proyecto siempre fue concebido como una medida temporal para apoyar los esfuerzos federales de control migratorio.

El gobernador señaló que, una vez que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desarrolló la capacidad necesaria para asumir estas funciones, Florida pudo concluir la operación del centro.

Asimismo, indicó que el estado recibirá recursos de reembolso por parte del gobierno federal tras la aprobación de presupuesto realizada por el Congreso de Estados Unidos.

Costos y cuestionamientos marcaron su operación

En los últimos meses habían surgido versiones sobre un posible cierre de Alligator Alcatraz debido a los elevados costos de funcionamiento, estimados en más de un millón de dólares diarios.

Además, organizaciones ambientalistas y grupos defensores de los derechos de los migrantes promovieron diversas acciones legales y críticas relacionadas con el funcionamiento del centro, señalando presunta falta de transparencia, abusos y afectaciones ambientales.

Las instalaciones fueron construidas en una zona de pantanos dentro del Parque Nacional de los Everglades, un ecosistema reconocido por su riqueza natural y la presencia de diversas especies de fauna silvestre.

Las especulaciones sobre el cierre se intensificaron después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladó a los migrantes que permanecían en el lugar hacia otros centros de detención.

El movimiento coincidió con el inicio de la temporada de huracanes, aunque el complejo había comenzado operaciones durante el mismo periodo del año anterior.

Las autoridades aclararon posteriormente que la reubicación formaba parte del proceso de cierre y reorganización de las operaciones migratorias.

Florida destaca su papel en política migratoria

Alligator Alcatraz se convirtió en una de las instalaciones más representativas de la estrategia migratoria impulsada por Florida, junto con otros centros creados bajo programas de cooperación entre autoridades estatales y federales.

Según datos presentados por DeSantis, el estado ha procesado a más de 30 mil inmigrantes a través de este tipo de instalaciones.

Por su parte, Tom Homan, encargado de asuntos fronterizos de la Casa Blanca, destacó la participación de Florida en los acuerdos que permiten la colaboración entre agencias policiales locales y las autoridades migratorias federales.

Antes del anuncio oficial, el gobierno del condado de Miami-Dade manifestó su interés en que los terrenos donde operó Alligator Alcatraz sean incorporados a proyectos de restauración ambiental de los Everglades.

La alcaldesa Daniella Levine Cava expresó que el área podría quedar bajo administración del Servicio de Parques Nacionales como parte de iniciativas enfocadas en la recuperación y conservación del ecosistema.

La funcionaria también reiteró las críticas realizadas por distintos sectores sobre las condiciones de detención y el uso del terreno durante la operación del centro migratorio.