Flávio Bolsonaro suma apoyo de dos partidos para segunda vuelta

Lula, por su parte, enfrenta dificultades para ampliar su base de apoyos más allá de la alianza que ya forma parte de su candidatura

El candidato Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta de los comicios presidenciales brasileños, sumó este miércoles el apoyo de otros dos partidos de derecha con vistas a la segunda vuelta del 25 de octubre.

Las formaciones Republicanos y Novo anunciaron hoy que respaldan al aspirante ultraderechista frente al actual mandatario y candidato a la reelección, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

"El pueblo quiere esperanza de nuevo", dijo el presidente del primero de los dos partidos, el diputado Marcos Pereira.

A Republicanos pertenece el recién reelegido gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un importante aliado bolsonarista.

Con estos anuncios, Bolsonaro ha logrado en pocos días el apoyo de casi todos los partidos del llamado 'Centrão', un importante bloque político sin clara identidad ideológica pero que suele ser decisivo en las votaciones del Congreso.

Pese a ser de tendencia derechista, las formaciones evitaron tomar un lado antes de la primera vuelta de las elecciones para no perjudicar a sus candidatos al Congreso en áreas con fuerte influencia de Lula.

Más allá de los partidos, Bolsonaro también ha recibido el respaldo de los exgobernadores conservadores Ronaldo Caiado y Romeu Zema, derrotados en la primera vuelta y que obtuvieron el 2,18 % y el 0,27 % de los votos, respectivamente.

Lula, por su parte, enfrenta dificultades para ampliar su base de apoyos más allá de la alianza que ya forma parte de su candidatura.

En la primera vuelta, Bolsonaro logró el 47,03 % de las papeletas, frente al 45,16 % de Lula.