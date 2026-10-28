Flávio Bolsonaro se fuga a Estados Unidos, según medios

Una fuente cercana a Bolsonaro dijo que se dirige a territorio estadounidense. Sin embargo, su hermano Eduardo, negó que haya abandonado Brasil

El paradero de Flávio Bolsonaro sigue siendo una incógnita. El senador brasileño es buscado por la Policía Federal luego de no cumplir con la solicitud de entregar sus pasaportes, en medio de investigaciones judiciales y versiones contradictorias sobre un posible viaje a Estados Unidos.

Una fuente cercana a Bolsonaro dijo a CNN que se dirige a territorio estadounidense. Sin embargo, su hermano Eduardo, quien reside en EUA, negó que haya abandonado Brasil y calificó esa versión como una “mentira”, según declaraciones al portal UOL.

También circularon versiones de que Flávio habría solicitado asilo en Argentina. No obstante, la Dirección Nacional de Migraciones de ese país informó que no tiene registro de su ingreso. El portavoz presidencial argentino, Adrián Ravier, afirmó además que el senador no ha solicitado asilo.

Las autoridades argentinas revisaron la documentación de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, después de que surgieran versiones sobre la presencia de la familia Bolsonaro. Según Migraciones, los documentos de la empresa estaban en regla y no se presentó un plan de vuelo que incluyera a la familia.

Flávio había declarado el lunes que no tenía intención de abandonar Brasil y que entregaría sus pasaportes para defenderse de lo que calificó como un intento de intimidación.

El senador enfrenta investigaciones por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, relacionadas con supuestos pagos para financiar una película sobre su padre, Jair Bolsonaro. También se investiga una posible injerencia extranjera y presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña. Flávio ha rechazado las acusaciones.