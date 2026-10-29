Flávio Bolsonaro se autonombra 'presidente electo' de Brasil

En su carta, el excandidato negó haber huido del país y justificó su salida con el argumento de que necesita continuar su actividad política

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se proclamó el “verdadero presidente electo de Brasil” y denunció un supuesto fraude electoral, pese a que el resultado de los comicios fue reconocido por las instituciones del país y por su propio partido político.

En una carta abierta difundida este miércoles en redes sociales, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro aseguró que los responsables de la elección formaban parte de una organización criminal y pidió a la comunidad internacional que no “normalicen lo que está pasando en Brasil”.

“Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, escribió.

Flávio perdió la segunda vuelta frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 52% de los votos, frente al 48% de su rival, una diferencia superior a cuatro millones de sufragios.

Flávio Bolsonaro llega a Estados Unidos tras salir de Brasil

El senador llegó este miércoles a Miami, Florida, después de salir de Brasil vía Argentina junto con su familia. Su traslado ocurre en medio de la tensión política posterior a las elecciones y de una investigación judicial en su contra.

En su carta, el excandidato negó haber huido del país y justificó su salida con el argumento de que necesita continuar su actividad política desde el extranjero.

“Quiero dejarlo claro: no huí de Brasil, salí por Brasil; salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece”, afirmó.

También se comparó con figuras históricas y opositores políticos como el francés Charles de Gaulle, el cubano José Martí y los venezolanos Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

El senador agradeció al presidente argentino, Javier Milei, por su “coraje” y “sentido de justicia”, así como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por recibirlo en su país.

Acusa fraude electoral sin presentar pruebas

Flávio Bolsonaro sostuvo que hubo irregularidades en los comicios y cuestionó la decisión del juez de la Corte Suprema Cristiano Zanin de ampliar dos horas el horario de votación.

Según el senador, la medida “permitió que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta”.

La ampliación fue solicitada por la campaña de Lula después de incidentes en el transporte público de algunas ciudades. El equipo de Flávio también pidió extender el horario, aunque argumentó que las fuertes lluvias en algunas regiones dificultaban la participación electoral.

Sin embargo, los registros del Tribunal Superior Electoral (TSE) citados en el reporte indican que durante esas dos horas se contabilizaron alrededor de 35 mil votos, una cifra muy inferior a la diferencia de más de cuatro millones de sufragios entre ambos candidatos.

El senador también acusó a Lula de abuso de poder político y económico, así como de utilizar recursos públicos para favorecer su reelección. No obstante, en la carta no presentó pruebas que sustenten sus señalamientos de fraude.

Sale del país pese a orden judicial

La salida de Flávio Bolsonaro ocurrió después de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le ordenara entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

De acuerdo con el reporte, el senador no cumplió la orden y viajó a Argentina antes de continuar hacia Estados Unidos en un avión privado que hizo escala en Ecuador. Lo acompañaron su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas.

En la carta, el legislador calificó la investigación como una persecución política y advirtió que no tenía intención de abandonar Brasil, aunque consideró que su permanencia en el país podría derivar en un golpe de Estado.