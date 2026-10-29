Flávio Bolsonaro salió de Argentina previo llegar a Florida

Medios señalan que el hijo de Jair Bolsonaro salió de Brasil por carretera hacia Argentina y abordó un avión privado con destino a Miami

Medios internacionales reportaron detalles de la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y su posterior llegada a Estados Unidos, en un recorrido que habría realizado con su familia a bordo de un avión privado, luego de la derrota electoral de su padre, Jair Bolsonaro, frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo con la agencia de noticias RT, el político brasileño viajó primero a Argentina y posteriormente abordó una aeronave con destino a Florida durante la madrugada de este 28 de octubre.

Reportan traslado en avión privado hacia Florida

El medio citó al periodista argentino Pablo Duggan, quien publicó en su cuenta de X un documento relacionado con el vuelo. Según esa información, el político de 45 años habría utilizado una aeronave con matrícula LVIQW, cuyo plan de vuelo contemplaba una escala en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami, Florida.

El reporte también señala que Flávio Bolsonaro habría viajado con un pasaporte italiano, identificado con el número YC3327980, de acuerdo con el documento difundido por el periodista.

En la aeronave también viajaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas menores de edad, Carolina y Luiza, de 14 y 12 años, respectivamente. Además, el vuelo contaba con tres tripulantes de nacionalidad argentina.

Habría cruzado de Brasil a Argentina por Misiones

Según el medio brasileño Metrópoles, la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil se habría realizado por carretera, a bordo de una camioneta perteneciente a una empresa de turismo que presuntamente sería Foz do Iguaçu.

Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina informó en sus redes sociales que el 27 de octubre, a las 22:50 horas locales, el hijo de Jair Bolsonaro ingresó al país junto con su familia por el Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la provincia de Misiones, en la zona de Puerto Iguazú.

De acuerdo con la información migratoria citada en los reportes, Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas utilizaron documentación brasileña para ingresar a territorio argentino.

El vuelo habría evitado el espacio aéreo brasileño

Después de cruzar la frontera, Flávio Bolsonaro habría abordado un avión privado de la compañía Baires Fly para continuar su viaje hacia Estados Unidos.

Los reportes señalan que el plan de vuelo contempló una ruta que evitó el espacio aéreo brasileño e incluyó una escala en Ecuador antes de llegar a Florida. La información difundida describe el trayecto desde Argentina hasta Miami, aunque los detalles del itinerario se basan en los documentos y reportes citados por los medios.

La salida del político brasileño y de su familia se produce en medio de información relacionada con procedimientos judiciales que involucran a su padre, Jair Bolsonaro.

La salida ocurre en medio de una investigación judicial

Según la información proporcionada, la salida de Jair Bolsonaro de Brasil se produjo después de que, el 26 de octubre, se le notificara que debía entregar sus pasaportes, tanto el brasileño como cualquier otro que tuviera en su poder.

La medida habría derivado de una orden judicial emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en el marco de una causa penal que investiga al exmandatario por presunto lavado de dinero vinculado a apuestas digitales.

Los reportes sobre el recorrido de Flávio Bolsonaro describen su paso por Argentina y Ecuador antes de llegar a Florida, mientras que la situación judicial de su padre constituye el contexto señalado en la información sobre su salida de Brasil.