Fiscalía no halló droga en vehículo de mexicano abatido por ICE

Salgado Araujo, de 52 años, fue abatido el pasado 7 de julio cuando agentes del ICE a bordo de vehículos sin identificación

En un comunicado a The Texas Tribune, el fiscal federal Aaron Reitz afirmó que las pruebas hechas en "una sustancia cristalina y blanca" hallada en la camioneta de un mexicano abatido por los agentes de inmigración en Houston el mes anterior demostraron que no era metanfetamina.

Reitz no ha especificado de qué sustancia se trata, pero un abogado de la familia de Lorenzo Salgado Araujo ha declarado varias veces que es una combinación casera de electrolitos que utilizaba Salgado Araujo y su equipo de construcción para mantenerse hidratados en el sofocante calor texano.

El 7 de julio pasado, Salgado Araujo, de 52 años, fue asesinado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) que lo detuvieron cuando viajaba en su camioneta por las calles de Houston; estos dispararon a través del cristal. El hermano de Salgado Araujo, así como otro integrante de su equipo laboral, estaban también a bordo del vehículo.

Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que residió en los Estados Unidos durante 35 años sin estatus legal, tenía una empresa de construcción de casas y nunca había tenido conflictos con la ley.

Su fallecimiento es uno de, por lo menos, diez que sucedieron en operativos migratorios desde que comenzó la campaña del presidente Donald Trump para deportaciones masivas. El acontecimiento ha provocado protestas en la ciudad y también solicitudes para una pesquisa independiente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que Salgado Araujo había "empleado su vehículo como un arma para intentar arrollar a un agente del ICE" y que el agente disparó en defensa propia. Esto fue declarado poco tiempo después del incidente. Después, el FBI hizo un registro en la camioneta y los agentes observaron varias bolsas pequeñas con una sustancia que parecía ser metanfetamina.

Sin embargo, los dos hombres que iban en el vehículo hicieron declaraciones ante un tribunal por escrito en las que afirmaron que los agentes de ICE nunca corrieron el riesgo de ser atropellados y que, realmente, siempre se mantuvieron al lado de la camioneta, pero no delante ni detrás.

El mes pasado, Reitz declaró que los agentes del ICE estaban apuntando a dos guatemaltecos que conducían una furgoneta parecida a la de Salgado Araujo y que estaban en medio de un proceso de deportación.

David Donatti, el abogado principal de la ACLU en Texas que representa a la familia de Salgado, declaró que el registro del FBI era un esfuerzo del gobierno para construir una "narrativa falsa".

"El registro que el gobierno llama no podría haber cambiado el hecho de que Lorenzo Salgado Araujo debería seguir vivo hasta hoy. Ese registro evidenció lo que desde el inicio la familia Salgado ha afirmado: Donatti declaró que Lorenzo era un hombre laborioso que edificaba casas para familias de Houston, y su esposa le hacía mezclas caseras de electrolitos con el objetivo de mantenerlo a él y a su equipo hidratados bajo el sol texano.

"El gobierno ha mostrado que su interés está más centrado en elaborar una narrativa falsa que en encontrar la verdad, al tomar medidas inusuales para conseguir y después quitar los sellos de su orden de registro", agregó.

“Los Salgado tienen derecho a respuestas verídicas sobre lo que le sucedió a su padre”, enfatizó.