Fiscalía de Perú investiga a José Jerí por tráfico de influencias

Se difundieron más datos sobre ingresos y contratos relacionados con las personas mencionadas, lo que motivó la apertura de la nueva carpeta fiscal

El Ministerio Público de Perú inició una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias agravado contra el presidente interino José Jerí, en relación con supuestas contrataciones irregulares de mujeres jóvenes que habrían obtenido órdenes de servicio y contratos en el Ejecutivo tras reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno.

La disposición fue firmada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Aladino, y establece un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, según reportaron medios locales que tuvieron acceso al documento oficial.

Jerí deberá declarar ante el fiscal

Como parte de las diligencias, el jefe de Estado deberá rendir declaración el 2 de marzo a las 14:30 hora local (19:30 GMT). De acuerdo con la programación oficial, el fiscal se trasladará hasta el Palacio de Gobierno para tomar su testimonio.

Las indagatorias se originaron luego de que medios peruanos informaran que al menos cinco profesionales, de entre 29 y 38 años, habrían recibido contratos en distintas entidades públicas, entre ellas el seguro social Essalud, así como los ministerios de Ambiente y Educación y el propio despacho presidencial, días después de haber sostenido reuniones con Jerí.

Reportes sobre visitas al Palacio de Gobierno

Las publicaciones periodísticas también detallaron que algunas de las visitas se realizaron en días festivos y en horarios nocturnos, en uno de los casos, se señaló que una mujer permaneció en la sede presidencial durante la noche de Halloween y salió a la mañana siguiente.

Conforme avanzaron las revelaciones, se difundieron más datos sobre ingresos y contratos relacionados con las personas mencionadas, lo que motivó la apertura de la nueva carpeta fiscal.

Gobierno rechaza irregularidades

El Gobierno de Perú negó que existan contrataciones indebidas y defendió la legalidad de los procesos administrativos. A través de un comunicado, sostuvo que "no se puede cosificar y vulnerar los derechos al buen nombre, a la dignidad y al trabajo por el simple hecho de ser mujer y ser joven".

Asimismo, la Presidencia afirmó: "Respetamos la libertad de expresión, sin embargo, rechazamos el mal uso de información, dándole un sentido malintencionado, donde se hable de mujeres jóvenes y profesionales que, por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno, se les tilda de una manera denigrante, atentado con ello a la dignidad de cada una".

El Ejecutivo agregó que se intenta informar, "de manera tendenciosa", sobre los horarios de ingreso y salida de las jóvenes, insinuando reuniones prolongadas con el mandatario.

"No se ajusta a la verdad, ya que existe un tiempo de espera muy prolongado para ser atendido, producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno". menciona la oficina presidencial.

La investigación se desarrolla mientras el Ministerio Público recaba información y testimonios para determinar si existen elementos que configuren el delito señalado.