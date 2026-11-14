Fiscalía acusa a Santiago Peña de asociación criminal

La Fiscalía de Paraguay añadió el delito de asociación criminal contra el expresidente por su presunta participación en el colapso del banco digital.

La investigación por el colapso del banco digital ueno en Paraguay sumó un nuevo señalamiento contra el expresidente Santiago Peña.

La Fiscalía amplió este viernes la imputación en su contra e incorporó el delito de asociación criminal, al considerar que habría encabezado una estructura organizada para beneficiar a los propietarios de la institución financiera.

Peña, economista de 47 años, llegó a la Presidencia en 2023, pero fue destituido la semana pasada mediante un juicio político en el Congreso.

Tras su salida del cargo, el Ministerio Público ya lo había imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. Un juez también ordenó su prisión preventiva en una unidad militar de Asunción.

Lo señalan como jefe de una estructura

En el documento presentado ante las autoridades judiciales, los fiscales sostienen que Peña habría encabezado una red integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central, cuyo objetivo habría sido favorecer intereses relacionados con el Grupo Vázquez, propietario del banco ueno.

La acusación señala directamente al exmandatario como presunto responsable de dirigir las operaciones de esta estructura.

"Desde la Presidencia de la República, Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura", establece el escrito de imputación.

El Ministerio Público también sostiene que el entonces presidente habría instruido a las autoridades para evitar intervenir en la situación financiera de la institución, habría minimizado públicamente las alertas sobre su insolvencia y recibido presuntos pagos ilícitos.

El colapso de ueno desató una crisis

El caso está relacionado con la crisis financiera que llevó al Banco Central de Paraguay a ordenar un procedimiento de resolución para ueno la semana pasada.

La medida respondió a problemas de solvencia asociados con préstamos otorgados a empresas vinculadas, situación que dejó a millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus cuentas.

La relación de Peña con la entidad también forma parte de las investigaciones, debido a que el exmandatario fue accionista de la empresa matriz de ueno hasta 2025.

También investigan a exdirectivos del Banco Central

La ampliación de la imputación no se limitó al expresidente. La Fiscalía incluyó nuevos señalamientos contra el ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, además de tres exdirectores del organismo y quien fuera responsable de la entidad encargada de regular el sistema bancario.

Los cuatro exfuncionarios fueron detenidos durante las últimas horas, como parte de las diligencias relacionadas con el presunto esquema.

Con estas nuevas imputaciones, el Ministerio Público busca establecer la participación de los funcionarios y la forma en que presuntamente habrían intervenido para evitar acciones contra ueno, pese a las señales de problemas financieros.

Hasta el momento, Ricardo Preda, abogado defensor de Santiago Peña, no había respondido a una solicitud de comentarios sobre la ampliación de los cargos.