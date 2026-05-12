Fiscal texano demanda Netflix por supuesto espionaje y adicción

Netflix respondió mediante un comunicado en el que negó las acusaciones y aseguró que la demanda contiene información 'inexacta y distorsionada'.

Netflix enfrenta una nueva batalla legal en EUA luego de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentara una demanda contra la plataforma de streaming por presuntamente recopilar datos de usuarios sin consentimiento y diseñar funciones destinadas a mantener a las personas conectadas durante largos periodos.

La demanda fue presentada este lunes en un tribunal del condado de Collin, en Texas, y acusa a la compañía de violar leyes estatales de protección al consumidor mediante prácticas consideradas engañosas.

Según el documento legal, Netflix habría recolectado información sobre hábitos de visualización, ubicación, dispositivos y preferencias de los usuarios, incluidos menores de edad, para posteriormente compartir o monetizar esos datos mediante empresas de publicidad y corredores de datos.

Texas acusa a Netflix de contradicciones sobre privacidad

Uno de los principales argumentos de la demanda señala que Netflix durante años promovió su plataforma como una alternativa alejada de la publicidad invasiva y el rastreo de datos utilizados por compañías tecnológicas.

El caso retoma declaraciones hechas en 2020 por Reed Hastings, entonces director ejecutivo de Netflix, quien aseguró públicamente que la empresa no estaba interesada en recopilar información para fines publicitarios.

Sin embargo, el fiscal Ken Paxton sostiene que la compañía modificó su estrategia después del lanzamiento de su plan con anuncios en 2022, utilizando datos de comportamiento para fortalecer su negocio publicitario.

La demanda también afirma que Netflix habría compartido información con firmas especializadas en publicidad y análisis de datos como Experian y Acxiom.

Autoplay y “patrones oscuros” forman parte de la demanda

Otro de los puntos centrales del caso es la acusación de que Netflix diseñó herramientas para generar consumo compulsivo de contenido, especialmente entre niños y adolescentes.

El documento judicial menciona funciones como el “autoplay”, mecanismo que reproduce automáticamente un nuevo episodio o programa al terminar el anterior sin necesidad de interacción del usuario.

Las autoridades texanas calificaron estas herramientas como “patrones oscuros”, término utilizado para describir diseños digitales creados para influir en el comportamiento de las personas y aumentar el tiempo de permanencia en plataformas.

De acuerdo con la demanda, el objetivo sería mantener a familias y menores conectados por más tiempo para incrementar la recolección de datos y la rentabilidad publicitaria.

Netflix rechaza las acusaciones del fiscal de Texas

Netflix respondió mediante un comunicado en el que negó las acusaciones y aseguró que la demanda contiene información “inexacta y distorsionada”.

La plataforma afirmó que cumple con las leyes de privacidad y protección de datos en todos los países donde opera, además de defender sus herramientas de control parental y medidas de seguridad para menores.

El fiscal Ken Paxton busca que Netflix elimine datos presuntamente obtenidos de manera ilegal, deje de utilizar información para publicidad dirigida sin consentimiento y pague multas civiles que podrían alcanzar hasta 10,000 dólares por infracción.