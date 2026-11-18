El pedido de juicio político fue promovido por legisladores opositores y disidentes del oficialismo por presunto mal desempeño de funciones

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, presentó su renuncia este martes 17 de noviembre, horas después de que diputados impulsaran un juicio político por presuntas omisiones en las investigaciones del caso Ueno Bank. La decisión abre una transición en el Ministerio Público mientras continúan las causas relacionadas con la entidad financiera y el expresidente Santiago Peña.

La Presidencia confirmó la recepción de la carta dirigida a Pedro Alliana, aunque hasta las actualizaciones disponibles no se había comunicado oficialmente su aceptación. Rolón asumió en marzo de 2023 para un periodo de cinco años, que debía concluir en 2028.

Diputados cuestionan el manejo de las investigaciones

El pedido de juicio político fue promovido por legisladores opositores y disidentes del oficialismo por presunto mal desempeño de funciones. Entre los señalamientos figuran deficiencias en la investigación de Ueno Bank, omisiones en la recolección de pruebas y la presunta retención durante siete meses de una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Peña.

La acusación también incluye cuestionamientos a la actuación fiscal ante denuncias sobre sobres con dinero en la residencia presidencial y problemas reportados por funcionarios del Laboratorio Forense. Los señalamientos forman parte del procedimiento político y no constituyen una condena judicial contra Rolón.

Antes de presentar su renuncia, el Ministerio Público defendió sus actuaciones mediante un descargo institucional. Sostuvo que recibió la denuncia formal del caso bancario el 3 de noviembre y que ese mismo día conformó un equipo especializado y ordenó la detención de ocho directivos.

La institución rechazó haber actuado por desinterés o protección de personas investigadas y aseguró que sus decisiones se tomaron con base en las pruebas disponibles en cada momento.

Alba Cantero quedará encargada del despacho

Mediante la Resolución F.G.E. N.º 4665, Rolón designó a la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero Vera para atender el despacho de la Fiscalía General y ejercer la ordenación de gastos desde el miércoles 18 de noviembre.

La medida busca mantener la operación institucional y no equivale al nombramiento de una titular definitiva. Cantero anticipó reuniones con los equipos investigadores para conocer sus planes de trabajo y revisar las actuaciones en curso.

La transición ocurre en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank, anunciada el 3 de noviembre, y las investigaciones sobre la colocación de fondos públicos y las posibles responsabilidades de directivos y funcionarios.

Los expedientes continúan a cargo de los equipos fiscales asignados. La presentación de la renuncia de Rolón no supone el cierre de las causas ni resuelve las responsabilidades penales de las personas investigadas.