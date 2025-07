Firma Trump ley 'Big, Beautiful Bill' en picnic por el 4 de julio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó oficialmente el "One Big Beautiful Bill Act", un amplio paquete legislativo que incluye importantes recortes de impuestos, financiación fronteriza y aumentos del gasto federal.

La firma marca el inicio de una nueva era de la Administración del republicano, pues, este se firmó en pleno día de la Independencia de Estados Unidos.

"One Big Beautiful Bill Act" (“gran y hermoso proyecto de ley”), cuenta con más de 800 páginas.

🚨 THE ONE BIG BEAUTIFUL BILL IS NOW OFFICIALLY THE LAW OF THE LAND! pic.twitter.com/mOpYN0tiZ0