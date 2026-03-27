Firma de Trump aparecerá en billetes de un dólar

La medida busca reconocer los "logros económicos" del mandatario, y los billetes de un dólar con su firma serán puestos en circulación antes del 4 de julio

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que la firma del presidente, Donald Trump, aparecerá en los billetes futuros, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en ser incluido en un billete.

Según el Tesoro, la medida tiene como objetivo reconocer los "logros económicos" del mandatario, y los billetes de un dólar con su firma serán puestos en circulación antes del 4 de julio.

La información compartida por el Tesoro concluye que también se incluirá la firma de Bessent en esta nueva versión del dólar.

Y también saldrá en monedas

El 19 de marzo, un comité de arte federal aprobó un diseño para una moneda que muestra al presidente apoyando sus puños sobre un escritorio.

El diseño está basado en una fotografía tomada por el equipo del presidente en 2025 y que se encuentra expuesta en la Galería Nacional de Retratos en Washington.

Los miembros del comité de artes federal, todos nombrados por Trump, votaron sin objeción, abriendo el camino para que la Casa de la Moneda comience la producción de la moneda, aunque su denominación y tamaño aún están siendo discutidos.

En la parte superior del diseño aprobado, la palabra "libertad" forma un ligero arco. Debajo están las fechas 1776-2026. En la parte inferior se lee la frase "En Dios confiamos" con siete estrellas a un lado y seis al otro.

Critican la medida

La moneda ha generado críticas del Partido Demócrata y polémica al prohibir la ley federal que un presidente en funciones aparezca en los billetes estadounidenses.

El único caso registrado se dio en 1926, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge acuñó su rostro en una moneda de un dólar para el aniversario 150 de Estados Unidos.