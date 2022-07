¿Fin del mundo está cerca? Científicos aseguran cuándo sería

Crédito: Prensa Libre

La Universidad de Princeton concluye tras mucha investigación que podríamos estar muy cerca del fin del mundo

Por: Redacción INFO7

julio, 15, 2022 18:46

Dadas las circunstancias por las que ha pasado la Tierra, cada vez es más frecuente el preguntarnos ¿cuándo será el fin del mundo?, y ¿cómo será?... Pues bien, aseguran que estos cuestionamientos ya se le encontró una respuesta.

La Universidad de Princeton ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences un nuevo estudio, el cual fue llevado a cabo por tres científicos de dicho plantel.

Este plantea que se encuentra en expansión podría llegar a su fin "sorprendentemente pronto".

Paul Steinhardt, director del Centro de Ciencias Teóricas en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, menciona que este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica, siendo él, coautor de esta teoría.

El núcleo de esta hipótesis consta en que después de casi 14 mil millones de años de crecimiento, el espacio podría comenzar a reducirse, lo que supondría su final.

Para comprender esta teoría es fundamental conocer el término "energía oscura", que consiste en una entidad invisible que funciona en contra de la gravedad empujando lejos a los objetos más masivos del universo en vez de unirlos. Explicando la acción de contracción del universo y no su expansión, así provocando el fin.

Hay quienes refutan el pensamiento de que fin del universo sería un proceso suave y pausado, esta teoría supone una explosión como si de fuegos artificiales se tratara.

El físico Matt Caplan, quien se encuentra en Universidad de Illinois, afirma que este apagado sería un suceso espectacular, puesto que se daría a raíz de desechos estelares llamados "enanas negras".

(Con información de Daniela Reyes)

