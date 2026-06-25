Filipinas prohíbe GoreBox tras ataque de presunto jugador

El videojuego, permite a los jugadores experimentar con armas a través de representaciones gráficas de violencia extrema

El Centro de Investigación de Delitos Cibernéticos de Filipinas (CICC, por sus siglas en inglés) ha prohibido temporalmente el videojuego en línea GoreBox tras averiguar que uno de los dos estudiantes presuntamente responsables del mortal tiroteo en un instituto del lunes era jugador habitual.

En un comunicado, el subsecretario de la CICC, Renato 'Aboy' Paraiso, dijo que el bloqueo temporal de este videojuego, que permite a los jugadores experimentar con armas a través de representaciones gráficas de violencia, es una "medida de precaución mientras se lleva a cabo la investigación".

Tres estudiantes murieron y varios resultados heridos debido a un tiroteo el lunes en un instituto de la ciudad de Tacloban, por el que se detuvo a dos sospechosos, ambos menores de edad y uno de ellos estudiante de noveno grado del centro.

"No podemos ignorar las posibles influencias que pudieron haber contribuido a este trágico incidente. El bloqueo permitirá a las autoridades realizar una evaluación exhaustiva y determinar si la plataforma influyó de alguna manera en las acciones de los sospechosos", señaló Aboy, sin especificar la duración del veto.

Lanzado en 2023 para teléfonos Android y posteriormente para ordenadores Windows y Linux, GoreBox se anuncia como un "juego de mundo abierto donde la creatividad se une a la destrucción sin límites".

La Coalición Internacional de Clasificación por Edades le otorgó una calificación R18+, que indica que el contenido es exclusivo para adultos y está prohibido para menores de edad, debido a las representaciones de violencia extrema, como la visualización de sangre y desmembramientos, aunque la versión para móvil tiene la opción de "suavizar un poco la violencia".