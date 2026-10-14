Fieles y religiosos oran por la salud del papa durante operación

Fieles y religiosos rezaron en el hospital Gemelli de Roma por la salud del papa León XIV, quien será operado de un nódulo pulmonar.

Fieles, religiosos y religiosas se congregaron este martes en la capilla del hospital Gemelli de Roma para rezar por la salud del papa León XIV, mientras afronta la operación para extirparle un nódulo de un pulmón.

El rezo del Rosarío fue presidido por el cardenal y obispo vicario de Roma, Baldassare Reina.

"Queridísimos hermanos y hermanas, en esta capilla en la que cada día el silencio orante recoge las lágrimas, custodia la esperanza y alimenta la esperanza, elevemos juntos nuestra súplica para que el Señor sostenga a nuestro obispo y conforte a todos los que están aquí hospitalizados", comenzó el purpurado.

En la oración en la capilla del hospital, retransmitida por los medios vaticanos, participaron algunos colaboradores del pontífice, religiosos y religiosas y fieles, pero también se han convocado rezos en iglesias de todo el mundo.

León XIV, de 71 años de edad y elegido papa en mayo de 2025, anunció el pasado domingo públicamente que debía operarse de un nódulo en un pulmón localizado en fase "muy inicial".

La operación está prevista esta misma tarde en el Gemelli de Roma, adónde el pontífice estadounidense se trasladó pasado el mediodía.