Ferry vuelca en Indonesia; hay seis muertos y 130 desaparecidos

El hombre logró sujetarse de una estructura, llegar a la parte superior de la embarcación y abordar una balsa junto con otras 14 personas

Al menos seis personas murieron y otras 130 permanecen desaparecidas después de que un ferry con 243 ocupantes volcara durante la madrugada de este domingo en el mar de Java, Indonesia, mientras navegaba bajo condiciones meteorológicas adversas.

La embarcación, identificada como Virgo Transport 8, había partido desde Surabaya, en Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur. Hasta el último balance oficial, los equipos de emergencia habían rescatado con vida a 107 personas.

El ferry se inclinó rápidamente en medio del fuerte oleaje

Antes de perder comunicación, el capitán reportó que el barco enfrentaba olas de hasta tres metros de altura y comenzaba a inclinarse. El contacto se interrumpió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando la unidad navegaba por las aguas de Masalembo.

Uno de los pasajeros rescatados relató que el ferry se ladeó repentinamente hacia el costado izquierdo, sin que escuchara una alarma o advertencia previa.

El hombre logró sujetarse de una estructura, llegar a la parte superior de la embarcación y abordar una balsa junto con otras 14 personas.

El grupo permaneció durante aproximadamente tres horas expuesto al viento y al fuerte oleaje hasta que fue auxiliado por otra embarcación.

El Virgo Transport 8 llevaba a bordo a 213 pasajeros y 30 integrantes de la tripulación, además de 89 vehículos. La embarcación, de aproximadamente 119 metros de longitud, fue construida en Japón en 1987 y recientemente había sido incorporada a las operaciones de su actual empresa propietaria.

Despliegan búsqueda por mar y aire

Las autoridades movilizaron 15 unidades para ampliar el operativo de localización: 11 embarcaciones, tres aviones y un helicóptero. En las labores también participan buques de la Armada indonesia, corporaciones policiales y barcos comerciales que se encontraban cerca de la zona.

Las observaciones realizadas desde el aire mostraron que el ferry permanece volcado y con el casco hacia arriba, por lo que los equipos de rescate concentran sus recorridos alrededor de la embarcación y de su última posición conocida, situada a unos 148 kilómetros de Banjarmasin.

Los sobrevivientes fueron trasladados a diferentes puertos y las personas lesionadas recibieron atención médica. Mientras tanto, familiares de los ocupantes se reunieron en un centro de información instalado en el puerto de Trisakti, donde esperan conocer el avance de las búsquedas.

El Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia quedó encargado de realizar una investigación para determinar las causas de la volcadura.

Aunque las condiciones del mar aparecen como uno de los factores principales, las autoridades todavía no han establecido oficialmente qué originó el accidente. Las indagatorias deberán revisar la estabilidad del barco, la distribución de pasajeros y vehículos, las condiciones de navegación y el funcionamiento de los sistemas de emergencia.

El balance de víctimas permanece sujeto a actualización debido a que las operaciones continúan y las autoridades siguen verificando las listas de pasajeros y personas rescatadas.