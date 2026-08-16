Ferry volcado en Zimbabue deja 72 muertos: recuperan 26 cuerpos

El naufragio de un ferry en el lago Kariba dejó 72 muertos, incluidos 18 niños, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate

Las autoridades de Zimbabue elevaron a 72 la cifra de personas fallecidas tras el vuelco de un ferry ocurrido esta semana en el lago Kariba. La policía informó este sábado que los equipos de rescate localizaron otros 26 cuerpos durante las labores de búsqueda.

La embarcación volcó el martes en medio de fuertes olas mientras realizaba un recorrido desde la localidad de Kariba hacia comunidades rurales y pesqueras ubicadas en el noroeste del país.

Entre las víctimas hay 18 niños

De acuerdo con información policial, 18 menores se encuentran entre las víctimas. Una lista difundida posteriormente detalló que 16 de los niños fallecidos tenían 10 años o menos, mientras que la víctima infantil más pequeña tenía apenas un año.

Inicialmente, las autoridades señalaron que no se conocía con precisión cuántos menores viajaban en el ferry, debido a que los niños que no tenían la edad suficiente para pagar boleto no eran considerados en las estimaciones de pasajeros.

Las autoridades todavía no han establecido cuántas personas viajaban exactamente en el ferry ni cuántas permanecen desaparecidas. Algunas estimaciones sitúan el número de pasajeros en hasta 153 personas, pese a que la capacidad de la embarcación era de 90.

La agencia de gestión de desastres de Zimbabue informó que 77 personas fueron rescatadas tras el accidente.

El lago Kariba conecta a Zimbabue y Zambia

El ferry cubría una ruta utilizada por habitantes de zonas donde las carreteras presentan daños y el transporte público es limitado, lo que convierte a las vías acuáticas en una alternativa importante para las comunidades de la región.

El lago Kariba es el mayor lago artificial del mundo por volumen. Fue formado mediante la construcción de una represa sobre el río Zambeze entre finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960.

El embalse se extiende por más de 200 kilómetros y alcanza hasta 40 kilómetros de ancho en algunos puntos. Zimbabue y Zambia comparten sus aguas, con la frontera internacional atravesando el centro del lago.