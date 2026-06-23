Felicita Pentágono a De la Espriella y propone alianza militar

Pete Hegseth aseguró que la colaboración mutua podría reducir la producción de drogas ilícitas y combatir a grupos vinculados con actividades criminales.

El secretario de Guerra de EUA, Pete Hegseth, felicitó al político de ultraderecha por su triunfo en la segunda vuelta presidencial y lo invitó a fortalecer la cooperación militar entre ambos países para enfrentar al narcotráfico y a las organizaciones criminales que operan en la región.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Hegseth planteó que la próxima administración colombiana trabaje junto con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los carteles, con el objetivo de reforzar la relación militar bilateral.

Proponen reforzar combate contra narcotráfico

En su publicación, el funcionario estadounidense aseguró que la colaboración entre ambas naciones podría contribuir a reducir la producción de drogas ilícitas y combatir a grupos vinculados con actividades criminales.

"Invitamos a su próxima administración a trabajar con el Departamento de Guerra y la Coalición de las Américas contra los Carteles, para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países con el fin de poner fin a la producción de narcóticos letales y erradicar a los narcoterroristas que azotan a nuestro hemisferio".

Hegseth también calificó como "histórica" la victoria de De la Espriella, conocido públicamente como "El Tigre", quien obtuvo el 49.66 por ciento de los votos frente al 48.7 por ciento alcanzado por el candidato de izquierda Iván Cepeda, de acuerdo con los resultados preliminares pendientes de oficialización.

Trump también expresó respaldo al presidente electo

Las declaraciones del secretario de Guerra se produjeron horas después de que el presidente de EUA, Donald Trump, revelara que sostuvo una conversación telefónica con De la Espriella tras la jornada electoral.

Durante un acto ante medios de comunicación en el Despacho Oval, Trump elogió el resultado obtenido por el político colombiano y dejó ver su simpatía hacia el mandatario electo.

"Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple".

Además, el mandatario estadounidense publicó un mensaje en la red social Truth en el que felicitó al líder del movimiento Defensores de la Patria y manifestó su intención de fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones durante el próximo sexenio.

Cambio de rumbo en la relación entre Colombia y EUA

El triunfo de De la Espriella representa un cambio político respecto a la relación que mantuvo la Administración Trump con el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

Durante los últimos meses, las tensiones entre ambas administraciones aumentaron luego de que Petro fuera incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El mandatario colombiano rechazó dichas acusaciones y sostuvo que carecen de fundamento. No obstante, el respaldo mostrado por Trump y altos funcionarios de su gobierno al presidente electo anticipa una nueva etapa en las relaciones diplomáticas y de seguridad entre Washington y Bogotá.