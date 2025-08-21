FDA alerta por venta de camarones radioactivos en supermercados

La FDA emitió una alerta a los consumidores de mariscos tras detectar contaminación radioactiva en camarones congelados vendidos en varias tiendas del país

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta a los consumidores de mariscos tras detectar contaminación radioactiva en camarones congelados vendidos en varias tiendas del país.

La dependencia señaló a la compañía procesadora PT. Bahari Makmur Sejati, que opera como BMS Foods, con sede en Indonesia, como responsable de los productos afectados. Según la FDA, se detectó el isótopo radioactivo cesio-137 en muestras de camarones empanizados retenidos en puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

“Ciertos productos de camarón crudo congelado procesados por PT. Bahari Makmur Sejati se venden en tiendas Walmart de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental”, se lee en el comunicado publicado en la página web de la FDA.

Los productos afectados son:

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote 8005540-1, con fecha de caducidad 15/03/2027.

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote 8005538-1, con fecha de caducidad 15/03/2027.

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote 8005539-1, con fecha de caducidad 15/03/2027.

La FDA aclaró que, hasta ahora, ninguno de estos productos con resultado positivo de cesio-137 ha llegado al mercado estadounidense. Asimismo, se trabaja en conjunto con distribuidores y minoristas para retirar preventivamente del mercado productos provenientes de envíos de la misma compañía que no presentaron la alerta, como medida de precaución.

El organismo federal también indicó que la empresa infringió la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, al preparar, envasar o almacenar los camarones en condiciones insalubres.

Sobre los riesgos a la salud, la FDA advirtió que la exposición prolongada y repetida a dosis bajas de cesio-137 a través de alimentos o agua contaminados puede aumentar el riesgo de cáncer, debido al daño que este radioisótopo provoca al ADN de las células.