FBI ofrece recompensa por mujer secuestrada en Jalisco

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de 40,000 dólares por información acerca de una hispana de 29 años del norte de California que fue secuestrada en México el año pasado.

Mónica de León Barba fue secuestrada el 29 de noviembre de 2022 mientras caminaba a casa con su perro en Tepatitlán, Jalisco, según información compartida por el FBI.

De León vivió en el condado de San Mateo durante años antes de mudarse a México el verano pasado por razones laborales.

Robert Tripp, a cargo en la oficina del FBI de San Francisco, dijo a la televisora ABC-7 que los secuestradores han estado negociando con la familia de la hispana.

De León es ciudadana estadounidense y solo ha estado en México desde junio de 2022.

Mide 1.73 centímetros de altura y pesa 108 kilos tiene cabello castaño y ojos marrones, explicó FBI.

