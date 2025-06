FBI ofrece recompensa por información para atrapar a manifestante

El Federal Bureau of Investigation (FBI) anunció que pagará $50,000 dólares a quien otorgue información que ayude a la captura de un hombre que agredió con piedras a oficiales durante las protestas contra las redadas migrantes en California este fin de semana.

Esta agencia busca imputarle cargos por agresión a un agente federal y causar daños a la propiedad del gobierno; pues el sujeto se viralizó en redes sociales por arrojar cosas a unidades de la Patrulla Fronteriza (PF).

Los hechos ocurrieron en Paramount, donde se encontraba una redada de deportación por parte del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) y la PF. Al observar la presencia de uniformados, el sujeto, quien cubrió su rostro con un casco de motociclista, comenzó a lanzar íedras y otros objetos a los vehículos oficiales y de los mismos transeúntes.

The FBI is seeking information about a man who assaulted a federal officer and caused damage to government property in LA this weekend. A reward of up to $50,000 is offered for information leading to his identification, arrest and conviction. Details: https://t.co/jMhLTGiTFX pic.twitter.com/zyHgJHuQLW