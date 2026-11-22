El presunto ataque habría comprometido el sistema NCIC, utilizado por miles de agencias para consultar órdenes de arresto y antecedentes penales

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos investiga un presunto ciberataque contra el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), una de sus principales plataformas de consulta policial, que almacena y permite compartir información sobre órdenes de arresto, antecedentes penales y personas buscadas.

La posible intrusión fue detectada en los últimos días y habría permitido a piratas informáticos acceder a un sistema utilizado por miles de corporaciones federales, estatales y locales en todo el país, de acuerdo con información difundida por CNN y retomada por Infobae.

La agencia estadounidense no ha confirmado públicamente el incidente ni ha detallado si los atacantes consiguieron extraer o modificar los registros. La investigación busca establecer el alcance de la vulneración y determinar si la información almacenada quedó comprometida.

¿Qué información almacena la base de datos del FBI?

El National Crime Information Center (NCIC), conocido en español como Centro Nacional de Información Criminal, es una plataforma administrada por el FBI que permite intercambiar datos entre las distintas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en Estados Unidos.

El sistema conecta a más de 100 mil agencias de seguridad y contiene millones de registros que pueden ser consultados durante investigaciones y procedimientos policiales.

Entre la información disponible se encuentran órdenes de arresto vigentes, antecedentes e historiales delictivos, registros de personas desaparecidas y datos utilizados para verificar identidades.

La plataforma es una herramienta habitual para los agentes, quienes pueden consultar sus registros durante intervenciones y detenciones. Por ello, una posible vulneración no solo representa un riesgo por la exposición de información confidencial, sino también por la posibilidad de que los datos hayan sido alterados.

Una de las principales preocupaciones relacionadas con el incidente es que los atacantes no se hayan limitado a consultar información, sino que pudieran modificar los registros utilizados por las autoridades.

Un exfuncionario del FBI especializado en investigaciones contra grupos de ciberdelincuentes advirtió, en declaraciones recogidas por CNN, sobre las consecuencias que tendría comprometer la exactitud de los datos de la plataforma.

La eliminación de una orden de arresto vigente o la modificación de los antecedentes de una persona podrían afectar investigaciones, operativos policiales y procedimientos judiciales. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que los responsables hayan conseguido alterar la información del NCIC.

Sería el segundo ataque contra sistemas del FBI en meses

La nueva investigación se suma a otro incidente de seguridad informática registrado en septiembre de 2026, cuando el grupo de extorsión digital ShinyHunters afirmó haber accedido al portal de empleos del FBI.

En aquella ocasión, los atacantes habrían obtenido información personal de empleados actuales y anteriores de la agencia. El FBI reconoció que tenía conocimiento de las afirmaciones sobre la vulneración de su plataforma.

Por ese caso, un investigador canadiense especializado en ciberseguridad fue detenido y enfrenta cargos por su presunta relación con la filtración de información.

También existen antecedentes de intrusiones en sistemas de la institución. En 2023, piratas informáticos vulneraron una plataforma de la oficina del FBI en Nueva York que era utilizada en investigaciones relacionadas con delitos de explotación sexual infantil.

FBI no ha informado el alcance del presunto hackeo

Hasta este sábado 21 de noviembre, las autoridades estadounidenses no habían identificado públicamente a los responsables de la presunta intrusión en el NCIC ni precisado si consiguieron sustraer información confidencial.

El FBI tampoco había respondido a las solicitudes de información realizadas por medios como Reuters y la BBC, por lo que todavía no se conocen los detalles técnicos del incidente ni las posibles afectaciones para las agencias que utilizan la plataforma.

El caso ocurre en medio de una semana marcada por problemas tecnológicos y cibernéticos que han generado preocupación en Estados Unidos, entre ellos una interrupción global de servicios de Microsoft y una suspensión del tráfico aéreo que afectó a más de 18 mil vuelos.

Mientras continúan las indagatorias, el posible acceso no autorizado al NCIC mantiene la atención sobre la seguridad de los sistemas que concentran información utilizada diariamente por las corporaciones policiales estadounidenses.