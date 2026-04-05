FBI investiga en Cuba incidente de lancha con cinco muertos

Un equipo del FBI se encuentra en La Habana para investigar el incidente ocurrido el pasado 25 de febrero en aguas cubanas, en el que murieron cinco personas

Un equipo del FBI se encuentra en La Habana para investigar el incidente ocurrido el pasado 25 de febrero en aguas cubanas, en el que murieron cinco personas tras la interceptación de una lancha procedente de Estados Unidos.

De acuerdo con una fuente del Gobierno estadounidense, el grupo arribó a la isla para realizar una investigación “independiente y exhaustiva” sobre los hechos.

Enfrentamiento en aguas cubanas

Según la versión del Gobierno de Cuba, el incidente ocurrió cuando fuerzas guardafronteras interceptaron una embarcación con diez personas a bordo, todas de origen cubano y residentes en Estados Unidos, que transportaba un importante arsenal.

Las autoridades cubanas señalaron que desde la lancha se abrió fuego contra los agentes, quienes respondieron al ataque.

El Gobierno de La Habana indicó que los ocupantes de la embarcación portaban cerca de 13 mil cartuchos de munición, 13 rifles, 11 pistolas y otros materiales.

Como resultado del enfrentamiento, cinco personas murieron, mientras que los sobrevivientes, que resultaron heridos, permanecen bajo custodia de las autoridades cubanas y reciben atención médica.

Cooperación bilateral

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó que existe cooperación con autoridades estadounidenses para esclarecer el caso.

Detalló que el intercambio entre el FBI y el Ministerio del Interior cubano se ha llevado a cabo a través de canales diplomáticos y consulares, en espera de avanzar en las investigaciones.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el incidente no fue una operación del Gobierno estadounidense y que ningún funcionario de Washington estuvo involucrado.

Hasta el momento, el FBI no ha emitido comentarios públicos adicionales sobre el caso.