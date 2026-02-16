FBI halla guante en caso de desaparición de madre de Guthrie

Las autoridades no contaban con sospechosos identificados, por lo que el análisis del guante podría convertirse en un elemento clave

La investigación por la desaparición de la madre de la conductora Savannah Guthrie registró un nuevo avance luego de que el FBI localizara un guante que podría estar vinculado con la persona que presuntamente participó en el secuestro ocurrido en Tucson, Arizona.

El objeto fue hallado a aproximadamente tres kilómetros de la vivienda de la mujer desaparecida y ya fue enviado a pruebas de ADN para determinar si tiene relación con el caso. El hallazgo surge mientras la búsqueda entra en su tercera semana y autoridades continúan reuniendo evidencias.

Guante hallado podría vincularse con sospechoso

De acuerdo con el FBI, el guante fue encontrado en un campo a un costado del camino y coincide con los que portaba una persona enmascarada que fue captada en cámaras de vigilancia frente a la residencia la noche de la desaparición.

La agencia informó que durante la noche del sábado recibió resultados preliminares de las pruebas genéticas, aunque aún se espera una confirmación oficial para establecer si el objeto pertenece al presunto responsable.

Video muestra a persona enmascarada en vivienda

Días antes del hallazgo, los investigadores difundieron grabaciones captadas por cámaras de seguridad donde aparece una persona con pasamontañas, chaqueta, pantalones largos, guantes y una mochila frente a la puerta principal de la casa.

El FBI indicó que ese individuo es considerado sospechoso del crimen y lo describió como un hombre de aproximadamente 1.75 metros de estatura y complexión mediana. También señalaron que portaba una mochila modelo “Ozark Trail Hiker Pack” con capacidad de 25 litros.

Autoridades amplían operativos y revisan vehículos

Como parte de las diligencias, agentes policiales cerraron un camino ubicado a unos 3.2 kilómetros de la vivienda, donde se desplegaron unidades del FBI y peritos criminalistas para buscar evidencia.

Asimismo, los investigadores aseguraron una camioneta Range Rover localizada en el estacionamiento de un restaurante cercano. Posteriormente, autoridades del condado confirmaron que el vehículo fue revisado dentro de la misma investigación, aunque no se realizaron arrestos.

Durante el desarrollo del caso, también fue detenido un hombre en el sur de Tucson para ser interrogado, pero fue liberado después de las entrevistas. Ese mismo día, agentes ejecutaron una orden de cateo en Rio Rico, localidad ubicada a aproximadamente una hora al sur de la ciudad.

¿Qué pasó con Nancy Guthrie, madre de la conductora Savannah Guthrie?

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero en su domicilio y reportada como desaparecida al día siguiente. Investigadores informaron que encontraron rastros de sangre en el porche de la vivienda.

Las autoridades manifestaron preocupación por su estado de salud debido a que requiere medicamentos diarios. Según reportes policiales, la mujer cuenta con un marcapasos y antecedentes de hipertensión y padecimientos cardiacos.

Durante la investigación inicial, peritos localizaron ADN en la propiedad que no pertenece ni a la víctima ni a personas cercanas a ella, por lo que continúan los análisis para identificar su origen.

Conductora realiza llamado público para localizar a su madre

En medio del operativo, Savannah Guthrie difundió un video en redes sociales donde pidió apoyo para localizar a su madre o recibir información sobre su paradero.

“Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Creemos en la bondad esencial de cada ser humano, nunca es demasiado tarde”.

Las autoridades informaron que también se encontraron alrededor de 16 guantes en zonas cercanas a la vivienda, aunque la mayoría fueron identificados como material desechado por equipos de búsqueda que participaron en los operativos.

El FBI continúa analizando evidencias y mantiene activos los operativos en la región mientras busca esclarecer el caso y determinar el paradero de la mujer desaparecida.