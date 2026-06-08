FBI despliega equipos tácticos para seguridad del Mundial 2026

El FBI también ha trabajado en la preparación de equipos antidrones y en la coordinación con agencias locales, estatales y federales para vigilar estadios

El FBI anunció la movilización de sus equipos tácticos y unidades especializadas para reforzar la seguridad durante el Mundial de Fútbol de la FIFA, un torneo que reunirá a miles de jugadores, aficionados y visitantes durante 39 días.

El despliegue incluye expertos en desactivación de bombas, equipos de Armas y Tácticas Especiales (SWAT), personal de inteligencia, unidades de respuesta a crisis y especialistas preparados para actuar ante incidentes de alto riesgo.

FBI despliega unidades de respuesta a crisis

El director del FBI, Kash Patel, informó que la agencia recurrirá a su grupo de expertos en respuesta a crisis para apoyar el operativo de seguridad del torneo, considerado uno de los mayores desafíos logísticos y de vigilancia para las autoridades estadounidenses.

En Estados Unidos habrá 11 ciudades sede, por lo que el FBI activó capacidades del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos (CIRG) y del Equipo de Rescate de Rehenes (HRT), unidades diseñadas para atender amenazas complejas y escenarios de emergencia.

De acuerdo con Patel, el CIRG cuenta con entrenamiento especializado, herramientas avanzadas y tecnología para proteger eventos deportivos de alta visibilidad, mientras que el HRT integra equipos SWAT, técnicos en explosivos, analistas de comportamiento, coordinadores de inteligencia de crisis y otros profesionales.

“No se equivoquen: estamos preparados para cualquier escenario. Estamos haciendo disponible la gama completa de nuestras capacidades tácticas y de respuesta de crisis a nuestros socios de las agencias de la ley”, indicó el funcionario.

Entre los principales riesgos identificados por las autoridades federales se encuentran los drones no autorizados, los ataques de lobos solitarios y la ciberdelincuencia, amenazas que han cobrado mayor relevancia en eventos masivos por su capacidad de afectar operaciones, seguridad pública y sistemas digitales.

El FBI también ha trabajado en la preparación de equipos antidrones y en la coordinación con agencias locales, estatales y federales para vigilar estadios, zonas de aficionados, centros de entrenamiento y rutas utilizadas por delegaciones y asistentes.

La vigilancia no solo estará enfocada en la seguridad física. Las autoridades también mantienen atención sobre posibles fraudes digitales, robo de información, ataques cibernéticos y sitios falsos relacionados con el torneo.

Coordinación federal para proteger sedes y aficionados

El operativo forma parte de una estrategia de seguridad que involucra a múltiples agencias en Estados Unidos, además de corporaciones locales y estatales en las ciudades sede.

La magnitud del torneo obliga a las autoridades a mantener centros de mando, intercambio de inteligencia y protocolos de respuesta rápida ante cualquier incidente que pueda afectar a jugadores, aficionados o visitantes internacionales.

Por otro lado, el 'zar de la frontera' de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) centrará sus esfuerzos en garantizar la seguridad nacional y la protección del Mundial, no en la aplicación de las leyes migratorias.

Seguridad cobra atención tras tiroteo en Kansas City

La seguridad del torneo en Estados Unidos recobró trascendencia internacional después de que al menos nueve personas resultaron heridas en un tiroteo registrado cerca de la base de la selección de fútbol de Inglaterra en Kansas City durante la madrugada del sábado.

El hecho aumentó la atención sobre los protocolos de vigilancia y respuesta en torno a las delegaciones internacionales, especialmente en las ciudades que recibirán partidos, concentraciones de aficionados y actividades oficiales durante el torneo.

Con el inicio del Mundial en México y el primer partido en Estados Unidos programado en Los Ángeles, las autoridades estadounidenses buscan garantizar un dispositivo de seguridad integral frente a un evento de alcance global.