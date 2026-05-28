FBI arresta a exagente de la CIA por posesión de oro

El exfuncionario solicitó y recibió una cantidad significativa de divisas extranjeras y decenas de millones de dólares en lingotes de oro

Un exfuncionario de alto nivel de la CIA fue arrestado por el FBI después de que agentes federales localizaran en su vivienda de Virginia alrededor de 300 lingotes de oro valuados en más de 40 millones de dólares, además de dinero en efectivo y relojes de lujo.

El detenido fue identificado como David Rush, quien ocupó un cargo ejecutivo dentro de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y ahora enfrenta señalamientos por presunto fraude y malversación de fondos.

Hallan lingotes de oro y millones en efectivo en su vivienda

De acuerdo con documentos judiciales, el cateo se realizó el pasado 18 de mayo en la casa de Rush, donde los agentes encontraron aproximadamente 303 lingotes de oro, cada uno con un peso cercano a un kilogramo.

Con base en el precio del metal, las autoridades estimaron que el valor total del oro superaba los 40 millones de dólares. En el inmueble también fueron asegurados cerca de 2 millones de dólares en efectivo y relojes de lujo.

Los documentos no precisan por qué el exfuncionario almacenaba tal cantidad de oro y dinero en su domicilio, ni qué tipo de proyecto laboral habría justificado el manejo de esos recursos.

CIA detectó irregularidades tras denuncias internas

La investigación comenzó luego de que la CIA recibiera denuncias internas sobre posibles irregularidades relacionadas con Rush.

Según los expedientes, entre noviembre del año pasado y marzo, el exfuncionario solicitó y recibió una cantidad significativa de divisas extranjeras y decenas de millones de dólares en lingotes de oro, supuestamente para gastos relacionados con el trabajo.

Sin embargo, cuando la agencia realizó una revisión para localizar el oro y el dinero, no pudo ubicar los lingotes ni cantidades importantes de la moneda extranjera entregada.

Exfuncionario habría falseado parte de su historial

El caso también abrió una segunda línea de investigación relacionada con el historial académico y profesional de Rush.

De acuerdo con los documentos judiciales, el exfuncionario solicitó trabajar para el Gobierno estadounidense en tres ocasiones. En una primera solicitud afirmó haberse graduado de la Universidad de Clemson en el año 2000, mientras que en otra añadió que contaba con un título de posgrado del Instituto Politécnico Rensselaer.

Las autoridades revisan si esa información fue utilizada para obtener cargos o autorizaciones dentro del Gobierno.

Investigación apunta a fallas de control interno

El arresto de Rush ha generado atención por el nivel de acceso que habría tenido dentro de la CIA y por la magnitud de los recursos localizados durante el operativo.

La investigación federal busca determinar el origen exacto del oro, el destino de la moneda extranjera no localizada y si otras personas participaron en el manejo o resguardo de los bienes.

Mientras el caso avanza en tribunales, las autoridades mantienen bajo revisión los mecanismos internos que permitieron que un exfuncionario con acceso a recursos sensibles acumulara en su vivienda una fortuna valuada en decenas de millones de dólares.