FBI arresta a dos menores por presunto plan de tiroteo escolar

Dos adolescentes de 15 años fueron detenidas en California, acusadas de conspirar para cometer un tiroteo en una escuela secundaria.

El director del FBI, Kash Patel, celebró la detención de dos adolescentes de 15 años sospechosas de planear un tiroteo masivo en una escuela secundaria del sur de California.

El FBI dijo en un comunicado que el pasado 6 de octubre alertó al Departamento de Policía de Corona, una ciudad al este de Los Ángeles, que habían identificado conversaciones relacionadas con “una amenaza” contra la escuela secundaria Corona High School.

La investigación derivó inicialmente en el arresto de una estudiante de 15 años.

Tras realizar varios registros en domicilios y dispositivos electrónicos se detuvo a una joven de 15 años, que asistía a la escuela secundaria Norco High School.

Las dos adolescentes permanecen detenidas bajo cargos de conspiración para cometer asesinato.

Las autoridades sostienen que las jovencitas habrían pasado meses investigando tiroteos escolares y discutiendo cómo llevar a cabo un ataque en Corona High School.

Las conversaciones entre ambas revelaron que, al parecer, hablaron sobre cómo obtener armas.

Las autoridades investigan los motivos que habrían llevado a las adolescentes a planear el ataque. Sus identidades se han mantenido en reserva.

El director del FBI, Kash Patel, destacó en su cuenta de X que se había frustrado “un posible acto de violencia” dirigida contra una escuela secundaria en el sur de California antes de que alguien resultara herido.