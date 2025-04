Farrell, exmaestro en universidad regia, encargado del Vaticano

El cardenal Kevin Joseph Farrell, ex legionario de Cristo, es el camarlengo de la Iglesia y desde el anuncio este lunes de la muerte del papa Francisco tendrá sobre sus espaldas toda la gestión del Vaticano, la llamada Sede Vacante, el periodo hasta la elección del nuevo pontífice.

Los deberes del camarlengo son muy específicos y están definidos por la constitución apostólica Universi Dominici Gregis y la Praedicate Evangelium, promulgada el 19 de marzo de 2022 por el papa Francisco.

Sus funciones comenzaron certificando oficialmente la muerte del pontífice delante de otras figuras de la Curia, así como al cardenal Vicario de la Ciudad y al cardenal Arcipreste del Vaticano. Y luego estuvo presente mientras se sellaban los apartamentos pontificios.

Cardinal Kevin Farrell, Cardinal Pietro Parolin, and Archbishop Edgar Peña Parra seal the doors of the papal apartment in the Apostolic Palace and the door to the apartment of the Casa Santa Marta, where the late Pope Francis lived.



