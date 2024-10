Falta de limpieza en aviones es un riesgo para los alérgicos

El peligro para los alérgicos radica en la limpieza deficiente de los aviones, no en la circulación de alérgenos a través de los sistemas de ventilación

Un reciente estudio ha desmentido la creencia común de que los alérgenos de los frutos secos se propagan por el aire de los aviones.

Publicada en la revista "Archives of Disease in Childhood", la investigación de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido ha analizado datos desde 1980 hasta 2023 y ha llegado a una conclusión reveladora: el verdadero peligro para las personas con alergias alimentarias radica en la limpieza deficiente de los aviones, no en la circulación de alérgenos a través de los sistemas de ventilación.

Los investigadores han examinado no solo los frutos secos, sino también la presencia de vapores de pescado y marisco, así como la exposición a harina de trigo en el aire de las cabinas.

Los hallazgos indican que, si bien se pueden detectar alérgenos de cacahuetes en niveles bajos al pelarlos, estos no se dispersan en el aire de manera significativa.

La estructura de los aviones permite un intercambio de aire completo cada tres o cuatro minutos, lo que contribuye a minimizar la propagación de contaminantes.

El estudio destaca que el verdadero riesgo para los alérgicos proviene de los residuos de alimentos que pueden quedar en superficies como bandejas y asientos.

Estos residuos son difíciles de eliminar, especialmente en vuelos cortos, y pueden causar reacciones alérgicas si no se toman precauciones.

Los investigadores sugieren que quienes padecen alergias alimentarias limpien las superficies de contacto con toallitas desinfectantes antes de sentarse.

Además, recomiendan que las aerolíneas permitan el embarque anticipado de pasajeros alérgicos y promuevan políticas claras sobre alergias alimentarias en sus páginas web.

Por último, aconsejan a aquellos con riesgo de anafilaxia que lleven autoinyectores de adrenalina, dado que no siempre están disponibles en los botiquines de a bordo.

