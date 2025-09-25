Falso, video que asegura que el papa León XIV visitará México

Las imágenes viralizadas en redes sociales están acompañadas de una voz generada con IA que presenta una traducción falsa de León XIV

El papa León XIV no ha informado que realizará próximamente una visita oficial a México, pese a que así lo afirman mensajes en línea que difunden un video del supuesto anuncio en el que se remplaza la voz del pontífice con una traducción falsa. A fecha de publicación de esta información, el Vaticano no ha anunciado ningún viaje papal a tierras mexicanas.

En el video aparece el papa León XIV hablando frente a la cámara y anunciando que visitará México a raíz de una invitación realizada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El material se acompaña de una voz que aparentemente traduce al español el mensaje del pontífice y dice: "Quiero anunciarlo con toda claridad. Sí, pronto estaré con ustedes en México. Caminaré con ustedes".

Las imágenes viralizadas están acompañadas de una voz generada con IA que presenta una traducción falsa de León XIV, quien en esas imágenes, en realidad, envió un mensaje a catequistas vietnamitas en inglés, como lo comprueba el material original publicado en los canales oficiales del Vaticano. No existen rastros de anuncios de una visita papal en los canales de la Santa Sede ni en medios de comunicación.

Una traducción fraudulenta

En primer lugar, una búsqueda inversa de imágenes conduce a una grabación publicada en julio por Vatican News, el canal oficial de noticias del Vaticano. En esta secuencia aparece el pontífice hablando frente a la cámara en inglés, acompañado de una narración en español que informa sobre el mensaje de León XIV.

En dicha alocución, no se anuncia la visita del papa a México ni se menciona al citado país; en realidad, se trata de un mensaje enviado a catequistas vietnamitas. Una búsqueda en la página web de Vatican News comprueba que la Santa Sede no ha realizado este anuncio.

Por su parte, una búsqueda avanzada en Google evidencia que ningún medio de comunicación ha difundido informaciones sobre una supuesta visita de León XIV a México.

Un audio generado artificialmente

Al comparar la traducción del video viral con la voz que acompaña el mensaje original se evidencian ciertas inconsistencias, como el acento y la velocidad del habla.

Por otra parte, la falsa traducción tiene diferentes signos de haber sido realizada con inteligencia artificial, como un acento robótico, la falta de pausas y entonación natural, y errores en la pronunciación del nombre de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Según un análisis realizado con la herramienta de verificación de audio ‘Hiya Deepfake Voice Detector’, solo hay un 14 % de probabilidades de que la voz que se escucha en el video viral sea auténtica. Esta plataforma determinó que la supuesta traducción probablemente sea un deepfake.

En conclusión, es falso que el papa León XIV aparezca en un video anunciando una visita oficial a México. Se trata de un material acompañado de una traducción falsa, generada con IA. La Santa Sede no ha anunciado recientemente una visita al país norteamericano y ningún medio de comunicación ha difundido tal información.