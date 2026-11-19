Los avisos alcanzaron asimismo a Santiago de Compostela, Lugo, Viveiro, Monforte de Lemos, Pontevedra y Ribadeo, entre otras localidades

Una oleada de falsas amenazas de bomba interrumpió este miércoles 18 de noviembre la actividad escolar en distintas ciudades de Galicia, en el noroeste de España. Cerca de 80 centros educativos recibieron correos amenazantes, según el balance provisional de la Consellería de Educación, mientras que en A Coruña la Policía contabilizó 31 planteles evacuados.

Las inspecciones no localizaron artefactos explosivos. Tras las comprobaciones, la Xunta de Galicia anunció que las clases podrán retomarse este jueves 19 de noviembre, siguiendo las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

Los correos provocaron evacuaciones y revisiones policiales

Los mensajes comenzaron a llegar alrededor del mediodía, de manera prácticamente simultánea, a las cuentas de las direcciones escolares. Los responsables de los planteles alertaron a las autoridades, que activaron los protocolos de desalojo y revisión de aulas e instalaciones.

A Coruña concentró buena parte de las intervenciones. Entre los centros evacuados estuvieron Zalaeta y Compañía de María, cuyos alumnos fueron trasladados a espacios cercanos mientras los agentes inspeccionaban los edificios. La Policía Local también reguló el tráfico y los accesos.

Los avisos alcanzaron asimismo a Santiago de Compostela, Lugo, Viveiro, Monforte de Lemos, Pontevedra y Ribadeo, entre otras localidades.

El balance de cerca de 80 centros corresponde a los que recibieron amenazas, no a un total confirmado de escuelas evacuadas. La cifra podría aumentar, pues algunos correos llegaron después de la jornada o quedaron en carpetas de mensajes no deseados.

Investigan el origen de las amenazas

En el CIFP Paseo das Pontes, en A Coruña, especialistas en desactivación de explosivos realizaron una detonación controlada y preventiva de una mochila sospechosa. Posteriormente se comprobó que no contenía ningún artefacto explosivo.

Las fuerzas de seguridad investigarán la procedencia de los correos y su posible relación entre sí. La Xunta ofreció colaborar con las pesquisas y entregar la información disponible.

Hasta el momento no se han identificado públicamente responsables ni se han anunciado detenciones vinculadas con esta jornada de amenazas.