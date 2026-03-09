Fallecen seis narcotraficantes mediante operativo 'Lanza del sur'

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas acciones buscan interrumpir las rutas marítimas utilizadas para transportar drogas

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo este domingo un nuevo ataque contra una lancha en el océano Pacífico presuntamente vinculada con operaciones de narcotráfico. La acción dejó seis hombres muertos, de acuerdo con información difundida por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Con este operativo, ya suman al menos 45 embarcaciones atacadas desde septiembre de 2025, cuando comenzaron estas acciones militares dirigidas a frenar las rutas marítimas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Operación “Lanza del Sur”

El ataque forma parte de la operación “Lanza del Sur”, una estrategia impulsada por Washington para combatir el narcotráfico en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Desde el inicio de esta ofensiva, más de 150 personas han muerto en ataques contra embarcaciones sospechosas que operaban tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, según reportes oficiales.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas acciones buscan interrumpir las rutas marítimas utilizadas para transportar drogas y reforzar la presión contra las organizaciones criminales que operan en la región.

Detalles del operativo

El Comando Sur informó que la operación consistió en un ataque letal dirigido contra una embarcación vinculada a grupos considerados terroristas por el gobierno estadounidense.

"Las fuerzas estadounidenses condujeron un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas", informó el SOUTHCOM.

De acuerdo con el organismo, información de inteligencia detectó que la lancha transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental.

"Inteligencia confirmó que la embarcación estaba transitando a lo largo de conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico del este y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Seis hombres narcoterroristas murieron en esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. sufrió daños", señaló el SOUTHCOM.

Ataques recientes en el Caribe y el Pacífico

Este operativo ocurre semanas después de otro ataque similar registrado el 23 de febrero en el Caribe, donde tres personas murieron tras un bombardeo contra una embarcación sospechosa de transportar droga.

Desde el inicio de la campaña militar, las fuerzas estadounidenses han intensificado la vigilancia y las acciones contra lanchas rápidas utilizadas por redes criminales para trasladar cargamentos ilícitos por mar.

Estrategia regional contra el narcotráfico

La ofensiva coincide con la iniciativa “Escudo de las Américas”, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de crear una coalición regional para combatir a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Como parte de esta estrategia, Washington ha buscado reforzar la cooperación militar con gobiernos de América Latina, incluyendo operativos conjuntos para interceptar cargamentos de droga en rutas marítimas.

Además, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, firmó recientemente un acuerdo con casi 20 gobiernos de Latinoamérica y el Caribe para fortalecer la colaboración contra lo que la administración estadounidense denomina “narcoterrorismo”.

No obstante, organizaciones civiles y algunos legisladores estadounidenses han cuestionado la legalidad de estos ataques, al considerar que podrían vulnerar normas del derecho internacional.

El gobierno de Estados Unidos sostiene que las operaciones están justificadas al considerar que el país se encuentra en un “conflicto armado” contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en América Latina.