Fallecen obreros por derrumbe de colegio en Rusia

Posibles faltas en el protocolo es una de las líneas de investigación sobre las causas de este derrumbe registrado en calles de Moscú

Dos empleados de construcción perdieron la vida y uno más resultó lesionado tras el derrumbe de un colegio de Moscú, Rusia.

De acuerdo con fuentes, fueron cuatro plantas del edificio las que se cayeron sobre los trabajadores, dejandolos atrapados entre los escombros.

"Los bomberos y equipos de rescate recuperaron los cuerpos de los dos obreros fallecidos", afirmó el Ministerio de Emergencias.

Según la investigación preliminar, esto fue causado presuntamente porque se infringieron los protocolos de seguridad durante las obras de construcción.

Por su parte, el Comité de Instrucción ruso informó que los peritos forenses acudieron al lugar del accidente, para determinar si se cuenta con la evidencia suficiente para que se abra un caso de manera formal.

Este accidente no afectó a ningún alumno, debido a que la institución académica se encontraba cerrada por las obras.