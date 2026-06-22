Fallece una persona en embarcación rumbo a Inglaterra

El incidente vuelve a poner bajo atención la peligrosidad del cruce marítimo entre Francia e Inglaterra, una ruta marcada por embarcaciones sobrecargadas

Una persona murió a bordo de una embarcación de migrantes que cruzó el Canal de la Mancha desde Francia con destino a las costas de Inglaterra, en un nuevo episodio que evidencia los riesgos de esta ruta marítima utilizada para llegar de manera irregular al Reino Unido.

El caso fue informado por la Prefectura Marítima de la Mancha y del Mar del Norte, que detalló que la embarcación fue detectada inicialmente por los servicios franceses de vigilancia en las inmediaciones de Wissant.

Autoridades francesas siguieron la embarcación

Tras ubicar la patera, las autoridades francesas iniciaron un operativo de seguimiento con apoyo de una embarcación y también desplegaron un bote para acercarse a los ocupantes y distribuir chalecos salvavidas.

Sin embargo, los migrantes no aceptaron la asistencia ofrecida por los servicios franceses y continuaron su trayecto hacia la zona marítima bajo responsabilidad británica.

Rescatistas británicos hallaron a una persona inconsciente

Una vez que la embarcación ingresó al área supervisada por las autoridades inglesas, los servicios británicos encontraron a una persona inconsciente dentro de la unidad.

A pesar de los intentos de reanimación realizados por los equipos de rescate, finalmente se confirmó su fallecimiento.

Ese mismo sábado, un pesquero alertó a los servicios franceses de salvamento marítimo sobre la presencia de otra embarcación con migrantes en la desembocadura de la bahía del río Somme.

Ante el reporte, fueron movilizados dos barcos de rescate. El primero, identificado como Cormoran, recuperó a 60 personas, mientras que el segundo, Minck, rescató a otras seis. Todas fueron desembarcadas posteriormente en el puerto de Boulogne.

Ruta migratoria mantiene alto riesgo

La Prefectura Marítima señaló que muchas de las personas que intentan cruzar el Canal de la Mancha en embarcaciones precarias suelen rechazar inicialmente la ayuda de las autoridades francesas y solo la aceptan cuando enfrentan situaciones de extrema urgencia.

En estos casos, las autoridades evitan forzar la asistencia para no provocar maniobras que puedan desestabilizar las embarcaciones y poner en mayor peligro la vida de los ocupantes.

El incidente vuelve a poner bajo atención la peligrosidad del cruce marítimo entre Francia e Inglaterra, una ruta marcada por embarcaciones sobrecargadas, condiciones climáticas cambiantes y operativos constantes de rescate.