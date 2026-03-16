Fallece candidato presidencial de Perú Napoleón Becerra

Tras confirmarse el fallecimiento del aspirante presidencial, diversos candidatos manifestaron sus condolencias a los familiares y militantes del PTE-Perú

El candidato presidencial peruano Napoléon Becerra, uno de los 36 aspirantes que participan en el proceso electoral rumbo a los comicios generales de abril en Perú, falleció tras sufrir un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña en el sur del país. La información fue confirmada este domingo por integrantes de su partido y medios oficiales.

Accidente ocurrió cuando viajaba hacia Ayacucho

Becerra, de 67 años y líder del izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), sufrió el percance mientras transitaba por la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, con rumbo a la vecina región de Ayacucho para continuar con su agenda proselitista.

La portavoz de la agrupación política y candidata a diputada por Lima, Emely Silva, declaró a la emisora RPP que el partido fue notificado del accidente por integrantes del equipo que viajaban con el aspirante presidencial.

“Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoléon Becerra) ha fallecido”, señaló Silva.

Camioneta cayó a una cuneta en Huancavelica

De acuerdo con reportes difundidos por medios oficiales como El Peruano, la Agencia Andina y TV Perú, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 183 de la Vía de los Libertadores, en la jurisdicción de la localidad de Huaytará, en Huancavelica.

Según información citada por RPP, el alcalde del distrito de Pilpichaca, Balvín Huamaní, indicó que el candidato viajaba en una camioneta que salió de la carretera y cayó a una cuneta por causas que aún no han sido esclarecidas.

Becerra fue trasladado a un centro médico cercano; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones. En el mismo vehículo viajaban otras tres personas, quienes resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a la ciudad de Ayacucho.

Candidatos presidenciales expresan condolencias

Tras confirmarse el fallecimiento del aspirante presidencial, diversos candidatos manifestaron sus condolencias a los familiares y militantes del PTE-Perú.

Entre ellos, la candidata de centro derecha Marisol Pérez Tello, del partido Primero la Gente, así como el aspirante centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, quienes lamentaron el hecho.

También el empresario y político César Acuña, del partido Alianza para el Progreso, expresó en la red social X que “en momentos así, el Perú debe unirse con respeto y solidaridad”.

Por su parte, el candidato de izquierda Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, señaló que Becerra fue su amigo desde la década de 1980, cuando coincidieron en diversas organizaciones políticas, y expresó su solidaridad con la familia y allegados del aspirante.

Perú se prepara para elecciones generales

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el próximo 12 de abril, jornada en la que se elegirán las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031.

En estos comicios se votará por la Presidencia de la República y sus dos vicepresidencias, además de un Congreso compuesto por 130 diputados, un Senado de 60 integrantes y cinco representantes ante el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos válidos, el proceso contempla una segunda vuelta el 7 de junio entre los dos aspirantes con mayor número de sufragios.