Falla en montaña rusa deja un muerto y cuatro heridos en EUA

La montaña rusa, que alcanza alturas de unos 60 metros, fue detenida con un conjunto de carritos en la parte superior de la atracción.

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Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un accidente ocurrido en una montaña rusa del parque de atracciones "Six Flags Over Georgia", informaron medios locales.

El incidente ocurrió el lunes por la tarde en la atracción, denominada "Goliath", que fue evacuada poco después de ocurrir.

La montaña rusa, que alcanza alturas de unos 60 metros y velocidades de unos 112 kilómetros, fue detenida con un conjunto de carritos en la parte superior de la atracción.

Los empleados del parque confirmaron que un visitante del parque murió y otros cuatro resultaron heridos.

La causa del accidente aún está bajo investigación, y la policía no ha confirmado aún los relatos de los testigos que aseguran que el hombre se cayó de la montaña rusa después de salir "lanzado" desde su asiento.

Un comunicado de Six Flags Over Georgia expresó su profunda tristeza por el incidente: "Nuestros pensamientos y más sentido pésame están con la familia, los amigos y los seres queridos del fallecido. También brindamos apoyo a los clientes y miembros del equipo afectados".

La ciudad de Mableton, donde se encuentra el parque, también emitió un comunicado expresando sus condolencias y coordinando con la policía del condado de Cobb y la seguridad del parque.