Falla aérea en Reino Unido cancela casi 300 vuelos

Una falla técnica en el control aéreo del Reino Unido provocó la cancelación de casi 300 vuelos y retrasos en varios aeropuertos

Casi 300 vuelos fueron cancelados este martes en el Reino Unido debido a una falla técnica en el sistema de control del tráfico aéreo, informó el sitio especializado en monitoreo de vuelos Flightradar24.

El problema afectó principalmente a los vuelos de salida y provocó interrupciones en distintos aeropuertos del país, mientras ingenieros trabajaban para restablecer el funcionamiento del sistema.

El Servicio Nacional de Tráfico Aéreo informó que sus ingenieros trabajaban con urgencia para solucionar la falla técnica que estaba afectando las operaciones.

En una actualización, la dependencia señaló que había implementado una solución y que el sistema de vuelos comenzaba a recuperarse. También ofreció disculpas por las interrupciones ocasionadas a los pasajeros.

Por su parte, Flightradar24 informó que el problema afectó a decenas de vuelos operados por distintas aerolíneas, entre ellas British Airways, EasyJet, KLM y Lufthansa.

Varios aeropuertos reportan interrupciones

Los aeropuertos de Heathrow, Stansted y City de Londres reportaron afectaciones derivadas del problema técnico.

También se registraron interrupciones en aeropuertos de Manchester, Birmingham y Escocia, así como en otras terminales aéreas del Reino Unido.

Ante la situación, los aeropuertos recomendaron a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estado de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.

EasyJet reporta retrasos en Europa

La aerolínea de bajo costo EasyJet confirmó que algunos de sus vuelos no pudieron operar debido a la falla del sistema de control aéreo.

La compañía también señaló que el problema provocó retrasos en vuelos en toda Europa, ampliando las consecuencias de la interrupción más allá de los aeropuertos británicos.

En el caso del aeropuerto de Heathrow, su sitio web mostraba numerosos vuelos de corta distancia con destino a ciudades europeas que habían sido cancelados o presentaban retrasos durante este martes.

De acuerdo con la información disponible, los vuelos de llegada no parecían estar afectados por la falla técnica, mientras que las principales interrupciones se concentraban en las operaciones de salida.

Hasta el momento, no se había determinado públicamente cuál fue la causa del problema que afectó al sistema de control del tráfico aéreo del Reino Unido.

Mientras el sistema comenzaba a recuperarse, las autoridades y aeropuertos mantuvieron el llamado a los pasajeros para verificar directamente con sus aerolíneas cualquier cambio en sus itinerarios.