La empresa deseó a su plantilla un buen descanso y recordó que "robar autos e infringir las reglas de tránsito es mejor solo en GTA".

La fábrica rusa Benza dio este jueves el día libre a los empleados que quieran jugar al videojuego GTA VI el día de su estreno, informó el servicio de prensa de la empresa en su página web.

"Fabricamos equipos de repostaje, desarrollamos estaciones de carga modernas y comprendemos la importancia de reponer las reservas de energía a tiempo. Esto se aplica no solo a los equipos técnicos, sino también a las personas que los producen", señaló la empresa en el comunicado.

Añadieron que todos los empleados, independientemente de su género y de su cargo dentro de la empresa, que quieran pasar el día jugando pueden "detener sus tareas laborales, apagar las máquinas, prender sus consolas y comenzar a explorar el mundo virtual de Vice City", una ciudad ficticia donde se desarrolla la historia del juego.

La empresa deseó a su plantilla un buen descanso y recordó que "robar autos e infringir las reglas de tránsito es mejor solo en GTA".

Benza es una fábrica ubicada en la ciudad de Penza, unos 640 kilómetros al sureste de Moscú. La empresa se dedica a la producción de equipos de dispensación de combustible.

Tras trece años de espera, este jueves se lanzó GTA VI, la sexta edición de una saga de videojuegos iniciada en 1997 y de la que se han vendido más de 470 millones de unidades; unos 230 millones corresponden a GTA V, según datos de la compañía.

El videojuego 'Grand Theft Auto' ha generado unos 1,650 millones de dólares en ingresos estimados un día antes de su lanzamiento, según la empresa de análisis Sensor Tower.