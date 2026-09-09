F-18 españoles despegan de urgencia tras detectar dron en Rumanía

Un dron tipo Shahed ingresó sin autorización al espacio aéreo de Moldavia y, tras sobrevolarlo durante 17 minutos, continuó hacia Rumanía.

Dos cazas F-18 españoles desplegados en Rumanía dentro de la misión de Policía Aérea de la OTAN despegaron de urgencia este martes tras detectarse un dron sin identificar que entró en el espacio aéreo rumano procedente de la vecina Moldavia.

La detección del aparato activó los protocolos de emergencia y las autoridades rumanas emitieron alertas a la población de cinco condados del noreste del país, instándola a buscar refugio ante el riesgo de caída de restos de la aeronave.

El Ministerio de Defensa de Rumanía indicó que detectó un objeto aéreo a las 16:47 horas locales (13.47 GMT) a 18 kilómetros al norte de la localidad de Roman, condado de Neamt, en el noreste del país.

Los cazas españoles despegaron hacia esa zona fronteriza desde la base aérea Mihail Kogalniceanu, pero el dron desapareció de los radares y el Ministerio de Defensa investiga su origen y localización actual.

La prensa rumana asegura que el dron habría abandonado el espacio aéreo rumano, algo todavía no confirmado por el Ministerio de Defensa de Rumanía.

Por su parte, las autoridades moldavas informaron de que un dron tipo 'Shahed' procedente del espacio aéreo de Ucrania entró sin autorización en su espacio aéreo, lo sobrevoló durante 17 minutos y posteriormente continuó hacia el condado rumano de Iasi.