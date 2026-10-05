Extraditan desde España a presunto cabecilla criminal a Colombia

El sujeto es requerido por la justicia colombiana por delitos de extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio selectivo en 2023.

En una importante operación de cooperación internacional e Interpol, la Policía Nacional de Colombia materializó la extradición activa desde España de un ciudadano colombiano conocido en el mundo delictivo bajo el alias de “Gustavo”.

El detenido es señalado por las autoridades de inteligencia como presunto integrante del grupo delincuencial organizado “Los Shottas”, una estructura con amplio control e injerencia criminal en el municipio portuario de Buenaventura.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), alias “Gustavo” formaría parte fundamental de una red criminal dedicada a la comisión de delitos de alto impacto, entre los que destacan extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio selectivo.

El individuo era requerido de manera prioritaria por los tribunales colombianos debido a su presunta implicación directa en diversos hechos violentos perpetrados el 24 de febrero de 2023 en la región del Pacífico.

La captura y posterior entrega del sospechoso por parte de las autoridades españolas representa un duro golpe contra las pretensiones de expansión internacional de esta organización ilícita.

Asimismo, el procedimiento pone de manifiesto la efectividad y solidez de los mecanismos de articulación judicial y policial transnacional entre Colombia, España y los organismos de la Interpol para evitar la impunidad de fugitivos en el exterior.

Tras su arribo a suelo nacional bajo un estricto dispositivo de seguridad, alias “Gustavo” fue dejado a disposición de los fiscales y jueces competentes.

En las próximas horas iniciará el proceso formal de legalización de captura e imputación de cargos, donde deberá responder por los múltiples delitos que se le atribuyen en el marco de las investigaciones judiciales en curso.