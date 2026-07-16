Extraditado desde México se declara inocente de narcotráfico

Estados Unidos alega que Genaro López utilizó un túnel transfronterizo, descubierto el 12 de mayo de 2022, para introducir drogas ilegales en el país.

Un estadounidense, extraditado desde México a California, se declaró no culpable en relación con acusaciones de haber trasladado cocaína y otras drogas a Estados Unidos a través de un sofisticado túnel descubierto en 2022 en la frontera con California.

Genaro López fue extraditado el viernes pasado y compareció ante un tribunal federal en San Diego (California) la tarde del lunes, donde se declaró inocente de los cargos de narcotráfico, según informó este martes el Departamento de Justicia de EUA.

La Fiscalía acusa al estadounidense de ser un “poderoso narcotraficante” que operaba a ambos lados de la frontera.

Estados Unidos alega que López utilizó un túnel transfronterizo, descubierto el 12 de mayo de 2022, para introducir drogas ilegales en el país.

El pasadizo subterráneo, que se extendía desde Tijuana hasta una bodega muy cerca al puerto de entrada estadounidense de Otay Mesa contaba con una longitud de 540 metros , paredes reforzadas, un sistema de rieles, electricidad y de ventilación.

López, que permanece detenido sin derecho a fianza, deberá regresar a corte en agosto.