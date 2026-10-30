Expulsan de EUA a diplomático cubano tras incidente en ONU

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se acercó al estrado y sostuvo un intercambio a gritos con Waltz, quien le exigió alejarse

Estados Unidos expulsó a Richard Tur de la Concepción, primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas, después de un altercado con un funcionario estadounidense que lo grababa con su teléfono. La Habana protestó por el episodio y denunció acoso contra su representante.

El Departamento de Estado informó que comunicó a la misión cubana que el diplomático no era bienvenido y confirmó que había abandonado el territorio estadounidense. La medida siguió a los incidentes registrados el martes 27 de octubre durante el debate sobre el embargo económico contra Cuba.

La discusión comenzó durante el debate sobre el embargo

Desde la tribuna de la Asamblea General, el embajador estadounidense Michael Waltz acusó al Gobierno cubano de represión, corrupción y enriquecimiento de sus dirigentes. Sus declaraciones provocaron protestas de la delegación de la isla, cuyos integrantes solicitaron mociones de orden.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se acercó al estrado y sostuvo un intercambio a gritos con Waltz, quien le exigió alejarse. La sesión fue interrumpida brevemente antes de que continuaran las intervenciones.

En otro episodio relacionado con la confrontación, un video difundido por Waltz mostró a Tur de la Concepción apartando de un manotazo el teléfono con el que lo grababan. En la secuencia, el cubano protestó por lo que consideraba una invasión de su espacio personal.

Washington acusa agresión; Cuba denuncia provocación

Waltz atribuyó al diplomático cubano una conducta agresiva contra el representante estadounidense y lo acusó de intentar presionar al personal de Naciones Unidas para que interrumpiera el micrófono de su delegación.

El embajador anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, había firmado la documentación para ordenar su salida. Posteriormente, el Departamento de Estado confirmó que el funcionario ya se había marchado del país.

La misión cubana presentó una protesta formal ante la oficina del secretario general de la ONU. Su versión sostiene que el funcionario estadounidense se acercó a Tur de la Concepción para grabarlo, invadió su espacio personal y difundió las imágenes con la intención de perjudicar su reputación.

Las acusaciones de agresión e intimidación corresponden a la postura de Washington, mientras que La Habana sostiene que existió acoso y provocación contra su representante.

La ONU aprobó resolución contra el embargo con 130 votos

El miércoles 28 de octubre, después de la jornada marcada por los enfrentamientos, la Asamblea General aprobó la resolución que reclama el fin del embargo estadounidense contra Cuba con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

El respaldo disminuyó respecto de los 165 votos favorables del año anterior. La resolución no es vinculante, por lo que su aprobación no modifica por sí misma las sanciones de Estados Unidos.

La expulsión añade un nuevo punto de fricción entre Washington y La Habana, en un contexto de mayor presión política y económica de la administración de Donald Trump sobre el Gobierno cubano.