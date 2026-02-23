Exponen por primera vez restos de San Francisco de Asís

Por primera vez en la historia, el osario con los restos de San Francisco de Asís fue expuesto al público este sábado en la Basílica de San Francisco de Asís

Por primera vez en la historia, el osario con los restos de San Francisco de Asís fue expuesto al público este sábado en la Basílica de San Francisco de Asís, en el centro de Italia, como parte de las conmemoraciones por el 800 aniversario de su muerte.

La muestra, que solo durará un mes, permitirá a fieles y visitantes venerar directamente los restos del santo, que durante siglos habían permanecido fuera de la vista pública.

Un testimonio de entrega

Fray Giulio Cesareo, director de la oficina de comunicaciones del Sagrado Convento de Asís, destacó el valor simbólico de la exhibición.

“Paradójicamente, es precisamente en la banalidad de estos pocos huesos que quedan donde captamos el significado: Francisco, con estos huesos tan deteriorados y desgastados, da testimonio de que lo dio todo”, explicó el religioso, quien subrayó que la experiencia puede ser significativa tanto para creyentes como para no creyentes.

Restos desaparecidos durante siglos

A lo largo de los siglos se realizaron diversos estudios sobre los restos mortales del santo, aunque nunca habían sido expuestos a la devoción popular.

Los restos permanecieron desaparecidos durante siglos hasta que fueron hallados tras una larga búsqueda en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1818. Un primer examen oficial en 1819 confirmó su autenticidad.

Posteriormente, análisis realizados en 1978, con motivo del 750 aniversario de su muerte, y otro en 2015 aportaron nuevos datos científicos que reforzaron la certeza sobre la identidad del cuerpo.

Ceremonia solemne en la basílica

A las 16:00 horas del sábado, los restos fueron trasladados desde la tumba situada en la cripta y colocados a los pies del altar papal en la iglesia inferior de la basílica.

La ceremonia fue presidida por el cardenal español Ángel Fernández Artime.

La operación contó con la aprobación del León XIV a través de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Con motivo del 800 aniversario, ya se han registrado cerca de 400 mil reservas para visitar la basílica durante este mes, con picos de hasta 20 mil personas los fines de semana.

En el marco de la conmemoración, el Parlamento italiano, a iniciativa del Gobierno, reintrodujo en el calendario laboral la festividad de San Francisco, patrono de Italia, el 4 de octubre, medio siglo después de su supresión.