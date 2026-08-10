Explotan peaje en Colombia tras investidura presidencial

Un ataque con explosivos destruyó un peaje en construcción entre Popayán y Cali, un día después de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella

Un grupo de personas no identificadas atacó con explosivos un peaje en construcción ubicado en la Vía Panamericana, entre Popayán, en el departamento de Cauca, y Cali, en Valle del Cauca, Colombia.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este sábado, un día después de la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo en una ceremonia realizada por primera vez fuera de Bogotá.

De acuerdo con la información disponible, los responsables llegaron al sector de Mondomo, colocaron los explosivos y posteriormente los detonaron. La infraestructura quedó destruida y el paso por la Vía Panamericana fue restringido.

Hasta el momento no se habían reportado personas heridas o fallecidas como consecuencia del ataque.

El peaje ya había sido atacado anteriormente

El peaje afectado ya había sido blanco de ataques en ocasiones anteriores, principalmente durante protestas de comunidades indígenas que también provocaron daños en la infraestructura.

La estructura se encontraba en la etapa final de un proceso de reconstrucción cuando ocurrió la nueva agresión.

Presidente promete responder al ataque

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el atentado y afirmó que atacar la infraestructura nacional representa una agresión contra el progreso, la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos.

El mandatario advirtió que su gobierno actuará contra quienes participaron en el ataque y aseguró que no habrá impunidad.

El pronunciamiento ocurre apenas un día después de su investidura, durante la cual De la Espriella manifestó su intención de combatir al narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla.

El atentado contra el peaje es el primer ataque de este tipo reportado desde el comienzo del gobierno de De la Espriella. La ceremonia de investidura realizada en Cali transcurrió sin incidentes relacionados con grupos guerrilleros o bandas criminales.

Las autoridades mantienen restringido el tránsito en el tramo afectado de la Vía Panamericana, mientras continúan las acciones relacionadas con el ataque y se busca determinar quiénes fueron los responsables de la explosión.