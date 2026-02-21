Explota paquete bomba en escuela de Gendarmería de Buenos Aires

Tras la detonación, al menos dos personas presentaron quemaduras, por lo que fueron trasladadas al Hospital Argerich de la capital argentina

Al menos dos personas resultaron lesionadas este viernes luego de la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de la Gendarmería argentina, ubicada en el centro de Buenos Aires, donde elementos de bomberos y servicios de emergencia acordonaron el área, informaron fuentes oficiales.

El estallido ocurrió a las 13:24 horas, tiempo local, en el inmueble situado en Paseo Colón 533, en el barrio de San Telmo y a pocas calles de la Plaza de Mayo.

Paquete había sido recibido meses atrás

De acuerdo con las autoridades, el artefacto había sido entregado y resguardado en la institución desde hace aproximadamente cuatro meses y explotó este viernes después de haber sido manipulado.

Tras la detonación, al menos dos personas presentaron quemaduras, por lo que fueron trasladadas al Hospital Argerich de la capital argentina para su atención médica.

Despliegan operativo de seguridad tras la explosión

El edificio fue desalojado de manera preventiva mientras se implementó un operativo con la participación de bomberos, policías y especialistas en explosivos.

La zona permanece bajo resguardo de las fuerzas de seguridad, en tanto se lleva a cabo el análisis de otros dos paquetes que también habían sido recibidos en la institución. Las autoridades buscan determinar el origen de estos envíos.