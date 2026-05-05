Explota fábrica de pirotecnia en China; deja 21 muertos

El presidente de China, Xi Jinping, instruyó intensificar la localización de desaparecidos y garantizar la atención a los heridos.

Una explosión en una planta de fuegos artificiales en el centro de China dejó al menos 21 personas fallecidas y 61 heridas, tras un estallido ocurrido la tarde del lunes en una zona industrial dedicada a la producción pirotécnica.

El siniestro se registró en instalaciones ubicadas en la región de Liuyang, área reconocida por su actividad en la fabricación de pirotecnia, lo que activó un amplio despliegue de emergencia y labores de rescate.

¿Dónde ocurrió la explosión y qué daños dejó?

El incidente tuvo lugar en una planta operada por una empresa dedicada a la producción y exhibición de fuegos artificiales, situada en una zona administrada por la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan.

Imágenes aéreas difundidas por medios estatales mostraron columnas de humo blanco saliendo del sitio, así como estructuras dañadas y áreas colapsadas tras la explosión.

¿Cómo avanzan las labores de rescate?

Alrededor de 500 rescatistas fueron desplegados en la zona para atender la emergencia, mientras autoridades evacuaron a residentes cercanos ante el riesgo que representaban almacenes de pólvora negra ubicados en las inmediaciones.

Durante las operaciones, se implementaron medidas como la humidificación del área para reducir riesgos, además del uso de robots especializados para apoyar en la búsqueda de personas entre los escombros.

¿Qué acciones tomaron las autoridades?

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la causa del estallido y detuvieron al responsable de la empresa operadora. El presidente de China, Xi Jinping, instruyó intensificar la localización de desaparecidos y garantizar la atención a los heridos.

“Todos los esfuerzos” deben centrarse en la búsqueda de personas desaparecidas, la atención a los lesionados y la investigación inmediata para deslindar responsabilidades.

Además, ordenó reforzar los controles de seguridad en industrias de riesgo y mejorar la gestión de peligros en instalaciones similares.