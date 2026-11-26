Explota camión con cilindros de gas en Egipto; hay 21 muertos

Por: EFE 25 Noviembre 2026, 12:58 Compartir

El departamento de Salud informó de que 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y en el traslado de los heridos a distintos hospitales

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Al menos 21 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en el incendio provocado por la explosión de un camión cisterna que transportaba cilindros de gas tras sufrir un accidente en la carretera de circunvalación de Warraq, en el norte de El Cairo, según el balance inicial difundido por el Ministerio de Salud y Población de Egipto. El departamento de Salud informó de que 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y en el traslado de los heridos a distintos hospitales, donde reciben la atención médica necesaria. Noticia en desarrollo.