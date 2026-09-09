Explosiones en cuartel de Bolivia dejan nueve personas fallecidas

El incidente ocurrió el viernes 4 de septiembre en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”,

El Ejército de Bolivia suspendió temporalmente las labores de búsqueda de cuatro militares desaparecidos y la remoción de escombros en el cuartel de Viacha, donde dos explosiones dejaron nueve personas fallecidas y al menos 84 heridas.

La decisión fue adoptada como medida preventiva ante el riesgo de que el uso de taladros, maquinaria pesada y otros equipos debilite todavía más las estructuras afectadas. Las autoridades también deberán retirar de manera segura los materiales peligrosos que permanecen dentro del área.

“La medida es de carácter preventivo, debido a que el empleo de taladros y otros equipos durante las tareas podría generar un mayor debilitamiento de sectores de la infraestructura afectada”, informó el Ejército.

Búsqueda continuará cuando existan condiciones de seguridad

Las labores fueron interrumpidas debido a que en el sitio permanecen bienes militares precintados y sectores de la infraestructura que no pueden ser intervenidos hasta completar una evaluación especializada.

El Ejército explicó que la búsqueda y el retiro de escombros se reanudarán cuando las instancias técnicas determinen el desalojo del material existente y confirmen que el personal puede ingresar sin exponerse a un nuevo accidente.

El fiscal general, Róger Mariaca, informó que ocho de las nueve víctimas mortales ya fueron identificadas. La mayoría eran militares, mientras que cuatro uniformados continúan pendientes de localizar debido a que presuntamente se encontraban dentro de las instalaciones cuando ocurrieron las detonaciones.

Fiscalía investiga el origen de las explosiones

La Fiscalía abrió un proceso penal por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos para establecer las circunstancias del incidente y determinar posibles responsabilidades.

Las autoridades confirmaron que en los depósitos había material pirotécnico, pólvora negra y explosivos utilizados en actividades como minería y construcción de caminos. Sin embargo, la causa de las detonaciones todavía no ha sido establecida técnicamente.

El incidente ocurrió el viernes 4 de septiembre en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar”, ubicado en Viacha, aproximadamente a 35 kilómetros de La Paz.

Los reportes preliminares señalan que primero se produjo una explosión de menor intensidad y posteriormente una segunda detonación considerablemente más fuerte, que destruyó parte de las instalaciones y causó daños en viviendas cercanas.

Ordenan atención y reparación para las víctimas

El Senado boliviano aprobó una resolución para solicitar atención y reparación integral a las víctimas civiles y militares, incluida una compensación por los daños materiales e inmateriales ocasionados por las explosiones.

La resolución también plantea asignar recursos extraordinarios para cubrir la atención médica, quirúrgica, farmacológica y de rehabilitación de las personas lesionadas, además de identificar, retirar y neutralizar cualquier material peligroso que permanezca en el complejo.

El presidente Rodrigo Paz declaró duelo nacional por las víctimas y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos en todas las unidades militares de Bolivia, así como actualizar los procedimientos para su almacenamiento y manejo.